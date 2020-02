Sorties jeux : Melbits World, Cookies Must Die, Circuit Dude, RollerCoaster Tycoon Story

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 20 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Melbits World, Cookies Must Die, Circuit Dude et RollerCoaster Tycoon® Story.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

RollerCoaster Tycoon® Story (Simulation / Casse-tête, v1.2.4764, 744 Mo, iOS 9.0, Atari)



Bienvenue dans RollerCoaster Tycoon® Story ! Le parc d'attractions légendaire d'Eagleland est tombé en décrépitude et il n'appartient qu'à vous de le restaurer et de lui faire retrouver sa gloire d'antan en résolvant des casse-têtes match-3 stimulants. Basé sur la célèbre série de jeux RollerCoaster Tycoon®, RollerCoaster Tycoon® Story utilise un système novateur d'associations à rails permettant de gagner des tickets qui sont utilisés pour réaliser des tâches comme la réparation d'attractions, le nettoyage du parc et la reconstruction de boutiques. Avec l'aide de votre fidèle mécano Sam et des autres membres du personnel du parc, restaurez la zone du parc, percez des mystères dissimulés, rencontrez des personnages intéressants... Télécharger le jeu gratuit RollerCoaster Tycoon® Story





Pico Tanks (Action, v31.1, 544 Mo, iOS 10.0, Panda Arcade Pty Ltd)



Pico Tanks est un jeu de combat rapide mettant l'accent sur la stratégie d'équipe.

Créez votre tank avec des milliers de combinaisons possibles. Rejoignez vos amis et participez à des batailles 3c3 avec plusieurs cartes et modes de jeu ! Communiquez avec votre équipe pour vaincre vos ennemis et remporter la victoire dans cette arène de combat JcJ en temps réel.



Combattez avec des amis ou faites équipe avec d'autres joueurs de même rang. Batailles 3c3 en temps réel avec plusieurs modes disponibles !

Télécharger le jeu gratuit Pico Tanks





Pew Pew Planet (Action, v1.0, 215 Mo, iOS 9.0, goGame Pte Ltd.)



Appel à tous les courageux capitaines de l'espace! Allumez vos canons de gardien et faites exploser ces satanés Minions!



Utilisez votre précision mortelle pour tirer sur les Minions qui tournent autour de la planète! Attention à ne pas toucher la planète et les bombes! Plus votre niveau est élevé, plus il y a de Minions à éliminer! Obtenez un score élevé pour recevoir plus d'étoiles!



Découvrez plus de 30 gardiens uniques! Recrutez de nouveaux gardiens en utilisant vos étoiles!

Télécharger le jeu gratuit Pew Pew Planet





Lyra (Casse-tête / Jeux de société, v1.6.2, 110 Mo, iOS 9.0, Pedro Oliveira)



Lyra est un jeu de puzzle simple, relaxant et minimaliste qui propose plus de 1000 niveaux qui deviennent de plus en plus difficiles au fil de votre progression. Le casse-tête idéal pour votre plaisir.



Comment jouer:



Tapez sur une tuile avec une forme à l'intérieur, en fonction du nombre de sommets, elle inversera les tuiles qui l'entourent. Les tuiles qui seront inversées sont décidées par la direction des sommets de la forme. Un hexagone inversera tout, y compris lui-même. Les carreaux sans formes à l'intérieur ne peuvent pas être exploités, mais peuvent être effacés par les carreaux autour d'eux. Vous gagnez en effaçant toutes les tuiles de la carte. Télécharger le jeu gratuit Lyra





Hidden Survivor (Aventure / Simulation, v2.61, 444 Mo, iOS 9.0, CGS INTERNATIONAL INC.)



Hidden Survivor n'est pas un nouveau jeu en soi, mais il vient de s'ouvrir à de nouveaux pays sur App Store, et sur Play Store. Il s'agit d'un jeu signé Joy Brick qui mélange plusieurs genres avec la survie, le battle royale et le roman narratif. Le tout est enrobé à la sauce manga dans un univers post-apocalyptique en 2D.



Ce qui est bien dans Hidden Survivor, c'est qu'il est inutile de s'angoisser car nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, ni quelle est la menace. Il suffit simplement de savoir que tout ne va pas bien et qu'il va falloir s'y mettre.



Le but du jeu est de rencontrer 9 autres joueurs en ligne dans des matchs à mort qui vous demanderont donc de vous défendre pour survivre. Pour cela, il faudra collecter des ressources qui seront... en vous. Je m'explique. En effet, chaque joueur joue le rôle d'un objet aléatoire et doit rester en vie pour obtenir les ressources qui vont avec. Télécharger le jeu gratuit Hidden Survivor





Faerie Solitaire Remastered (Cartes, v1.0.0, 135 Mo, iOS 8.0, Subsoap.com)



Amusez-vous dans le jeu de cartes magique et addictif qu'est Faerie Solitaire! Trouvez et élevez un familier féerique et repeuplez le pays magique d'Avalon en utilisant les ressources trouvées en nettoyant chaque niveau.

Gagnez suffisamment d'or pur pour acheter des bonus uniques et des améliorations spéciales, faisant de chaque étape un jeu d'enfant. Enchaînez des combos pour remplir votre compteur d'énergie et sauver les fées!



Avec 8 mondes, 40 niveaux, plus de 400 mains à jouer, de nombreuses améliorations à acheter et une aventure passionnante, Faerie Solitaire vous rendra accro pendant des mois! Télécharger le jeu gratuit Faerie Solitaire Remastered





Early Worm (Aventure / Casse-tête, v1.0.2, 148 Mo, iOS 9.0, Oddrok Oy)



Êtes-vous le ver qui attrapera la pomme?



Early Worm est un jeu de plateforme basé sur la physique et adapté à tous les joueurs. On parle de l'histoire d'un ver qui veut collecter toutes les pommes.



Lancez votre ver autour de 80 niveaux pleins de surprises:

- Coller aux murs et plafonds avec du miel, rebondissez sur les parterres de champignons!

- Plongez dans les eaux profondes avec une cloche de plongée!

- Sautez et résolvez des énigmes mécaniques!

- Jouez de haut en bas dans un cube rotatif! Télécharger le jeu gratuit Early Worm





Disney Getaway Blast (Casse-tête, v1.0.2, 283 Mo, iOS 10.0, Gameloft)



Tamponnez votre passeport et partez en vacances pour une aventure de puzzles à bulles ! Trouvez et collectionnez des personnages Disney et Pixar adorables et farfelus en format porte-clés. Tous prennent vie pour restaurer et rebâtir un paradis de vacances.

Partez pour une escapade tropicale, une expédition glaciale, une aventure sous-marine, et plus. Profitez de chacune à tout moment, où que vous soyez !



• Collectionnez de nombreux personnages Disney et Pixar, tous prêts à s'éclater !

• Débloquez d'incroyables capacités, comme la lampe d'Aladdin et la magie glaciale d'Elsa.

• Réussissez des centaines de puzzles avec des cases explosives et des power-ups qui feront trembler votre écran !

Télécharger le jeu gratuit Disney Getaway Blast





Cookies Must Die (Action, v1.0.3, 407 Mo, iOS 9.0, Cezary Rajkowski)



Rencontrez Jack. Jack est un agent super-secret avec des pouvoirs spéciaux appliqués à son corps par des scientifiques du gouvernement !

Il doit arrêter un groupe de cookies maléfiques et mutants et leurs puissants chefs avant qu’ils ne réduisent sa ville en ruines !

Dépêchez-vous ! Prenez la meilleure arme et lancez-vous sur le champ de bataille ! Commencez une guerre intense et passionnante.

Écrasez vos ennemis, survivez aux attaques, battez d'énormes boss avec vos mouvements intelligents et vos compétences.



Souvenez-vous ! Les cookies doivent mourir… même les plus sucrés.

Télécharger le jeu gratuit Cookies Must Die





City Tour 2048 : New Age (, v1.0.7, 122 Mo, iOS 10.0, Minjung Yun)



Le jeu 2048 le plus drôle et le plus simple de tous les temps !!

Avec une simple touche, vous pouvez trouver de nouveaux bâtiments et construire une ville. Fusionnez les bâtiments pour construire votre propre ville.



Un gameplay simple et amusant!

* Touchez un bâtiment pour les fusionner pour créer des bâtiments avancés.

* Trouvez de nouveaux bâtiments et débloquez de nouvelles villes.

* Il y a 6 villes que vous pouvez visiter et nous préparons plus de villes. Télécharger le jeu gratuit City Tour 2048 : New Age





Circuit Dude (Stratégie, v2.5, 113 Mo, iOS 8.0, Jonathan Holmes) passe de 3,49 € à €.



Aujourd'hui risque d'être une belle cuvée pour les amateurs de jeux sur mobiles : le développeur Jonathan Holmes vient de sortir son nouvel opus pour notre plus grand plaisir. Circuit Dude, c'est son nom, risque de vous en faire voir de toutes les couleurs.



Son concept ? Un mélange bien connu de jeu de plate-forme et de puzzles puisqu'il va falloir aider un petit robot à construire une invention secrète ultime en branchant des puces, en poussant des blocs, en appuyant sur des interrupteurs ou encore en faisant tourner les murs.

Télécharger le jeu Circuit Dude





Bridge Strike (Action / Style de vie, v1.1.6, 58 Mo, iOS 8.0, Tomasz Rusak)



Bridge Strike est enfin disponible sur l'App Store et le Play Store, après plusieurs semaines de précommandes. Signé du studio Project R3D, Bridge Strike s'inspire des classiques du genre shoot'em up comme Galaxy War, Space Invaders, Phoenix, Gradius et autre AfterBurner.



C'est en toute logique qu'on retrouve une réalisation rétro en pixel-art pleine couleurs acidulées, une musique 8-bits et de l'action à gogo.



Le but du jeu est simple : prenez les commandes de votre avion et combattez pour la paix. En effet, les services secrets nous ont informé que des forces ennemies se dirigeaient vers notre frontière. Notre rôle est donc de les éliminer, un par un, coûte que coûte. Pour cela, il faudra parcourir de nombreux environnements qui ne comporteront pas seulement des unités adverses à esquiver et à dégommer, mais aussi des obstacles plus ou moins naturels à soigneusement éviter sous peine de finir en bouillie. Télécharger le jeu gratuit Bridge Strike





Alchamancer (Stratégie / Action, v1.12, 343 Mo, iOS 9.0, Nicholas W Thorpe)



Dans Alchamancer, chaque champ de bataille contient différents manas que vous devez collecter stratégiquement pour pouvoir lancer la combinaison parfaite de sorts.



Les duels sont une combinaison de combat au tour par tour et de gestion des ressources.



Personnalisez votre apparence avec une variété de skins de personnages.



Seuls les meilleurs Alchamanciens vaincront! Télécharger le jeu gratuit Alchamancer





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Silmaris (Stratégie / Jeux de rôle, v1.6, 74 Mo, iOS 8.0, Bertrand Kopf)



Prenez la tête de la cité déchue de Thylla et restaurez la grandeur perdue de votre royaume en soumettant les autres rois de la vallée.

Choisissez et utilisez vos conseillers avec sagesse pour faire la guerre ou créer des alliances, développez le commerce, explorez le monde, espionnez vos ennemis et conspirez pour renverser les rois.

A chaque partie, une histoire différente vous attend, servie par une narration profonde et pleine de rebondissements. Réagissez à de nombreux événements et prenez les bonnes décisions lorsque le destin viendra contrarier le cours de votre règne... en attendant de faire face au plus grand défi qu'ait connu le monde ! Télécharger Silmaris à 5,49 €





PictoQuest (Casse-tête, v1.1, 250 Mo, iOS 9.0, Plug In Digital)



Mettez à l'épreuve vos talents de déduction en aidant nos deux jeunes héros dans leur quête pour retrouver les peintures légendaires du royaume de Pictoria !

A l’aide des chiffres indiqués autour des grilles, redonnez vie aux tableaux de pixels et stoppez les agissements du sournois sorcier Moonface…



- Résolvez de nombreuses grilles et découvrez un bestiaire et des artefacts joliment animés !



- Combattez des méchants (même des boss !) en chemin. Soyez malin ou vous pourriez être la cible d'un coup critique !



- Une grille vous pose problème? Allez à la boutique et faites le plein de reliques magiques pour venir à bout des niveaux les plus coriaces. Télécharger PictoQuest à 4,99 €





Mighty Aphid (Aventure / Action, v1.0.2, 158 Mo, iOS 9.0, Cascadia Games LLC)



Son célèbre père vieillit. Sa mère se meurt. Et sa grande sœur est sur la lune. C'est donc à Avery "Aphid" Cavor d'arrêter la méchante Lady Bug de détruire la ville de Victoria avec sa horde de monstres!



Courez, tirez, nagez et volez. Explorez d'énormes niveaux. Combattez les grands boss. Gagnez des équipements.



Revivez les premiers jours du jeu de plateforme 2D avec ce jeu d'action-aventure moderne. Télécharger Mighty Aphid à 1,09 €





Melbits World (Casse-tête, v1.0, 382 Mo, iOS 10.0, Doublethink Games)



"Prépare-toi à une overdose de tendresse ! Les Melbits - une bande de joyeuses et adorables créatures qui vivent derrière ton écran - ont encouru quelques dangers. S'il te plaît, rends-leur visite et renvoie-les chez eux, contourne les pièges et anéantis le maléfique virus ! Tu peux aussi les personnaliser.



Joins-toi au voyage avec Melbits World - un jeu vidéo de puzzle-platformer en 3D développé par Melbot Studios - avec 6 mondes différents, de nombreux niveaux passionants, des power-ups de folie et plusieurs modes de jeu ! Télécharger Melbits World à 5,49 €





Kharon 108 (Action, v1.03, 208 Mo, iOS 12.1, Aleksandr Feoktistov)



Kharon dans la mythologie grecque est un passeur qui porte les âmes du nouveau défunt. Dans ce jeu, vous trouverez des âmes sur les niveaux et les amènerez au portail.



Le jeu a 108 niveaux. C'est un nombre vraiment intéressant, vous pouvez trouver de nombreuses références à lui dans tous les domaines. Sur le chemin de 108 niveaux riches, vous trouverez un symbole mystérieux. Télécharger Kharon 108 à 2,29 €





Kate Storm: Escape Mystery (Casse-tête, v1.0, 395 Mo, iOS 9.0, M9 Packaging Ltd)



Kate Storm: Escape Mystery est un nouveau jeu d'aventure interactif!



Rejoignez le Dr Kate Storm dans une aventure épique. L'aventure commence par des vacances bien méritées au soleil, mais descend rapidement dans un sombre mystère. Aidez Kate dans cette aventure mystérieuse sombre et essayez de trouver comment vous échapper!



Suivez l'histoire et explorez les environs de Kate avec des commandes intuitives et de superbes graphismes 3D. Il est important que vous enquêtiez sur tout - même le plus petit détail avec de l'aide pour vous aider à percer le mystère! Télécharger Kate Storm: Escape Mystery à 0,99 €