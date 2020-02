Charrua Soccer : un jeu de foot rétro 3D sur Apple Arcade

Il y a 5 heures

Alban Martin

1

Charrua Soccer vient d'arriver sur Apple Arcade, une habitude désormais qu'a pris la firme en proposant des nouveautés chaque vendredi. Il s'agit d'un bon petit jeu de football rétro, mais en 3D avec deux modes de jeux et un gameplay riche.



Regardez le trailer vidéo :

CHARRUA SOCCER : du foot pour tous, même les femmes

Avec Charrua Soccer de Batovi Studios, vous pouvez jouer seul, à deux ou en ligne dans le mode Compétitions. Le dernier se compose de cinq coupes, d'un tournoi et d'une ligue.



Classique au niveau contenu, Charrua Soccer se démarque avec ses graphismes manga rétro et son style général qui s'inspire des premiers titres du genre comme Kick-Off ou Sensible Soccer. Les anciens reconnaitront rapidement les clins d'oeil. Evidemment, les règles sont classiques avec les fautes, les cartons jaunes et rouges, les hors-jeux et autres.



Mais le plus intéressant concerne la jouabilité. Simple et accessible pour les joueurs les plus novices, elle permet pourtant une vraie progression de balle et d'avoir une certaine profondeur. Au programme, passe courte, passe longue, tirs libres ou contrôlés, lobs et plus encore selon les compétences des joueurs que vous avez. On pourra ainsi déclencher des retournés acrobatiques, des coups du scorpion, ou encore des têtes plongeantes.



De même, Charrua Soccer propose une difficulté bien pensée avec non pas un simple niveau de l'IA mais un style de jeu différent issu des vraies traditions comme le jeu défensif italien ou le tiki-taka brésilien.



Chaussez les crampons si vous avez un abonnement Apple Arcade, c'est le moment de fouler la pelouse sur iOS, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu CHARRUA SOCCER