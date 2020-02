Un concept d'iMac incurvé reprend l'idée d'un brevet récemment déposé

Il y a 3 heures

Julien Russo

1

Il y a moins de deux semaines, ça a été la surprise générale quand on a aperçu un brevet enregistré par Apple pour l'iMac. On en avait même conclu que ça pouvait être le futur de l'iMac. Celui-ci avait un grand écran de probablement 27 pouces avec un Magic Keyboard rétractable et possible de plaquer contre l'écran (comme un clavier de MacBook) ... Quoi qu'il en soit, cela a donné des idées à un designer amateur de concept !

Un avant-goût de la prochaine génération d'iMac ?

"Dingue", "Incroyable", "Surprenant", "Délirant"... Ce brevet déposé fin janvier par la firme de Cupertino a fait beaucoup de bruit chez les personnes qui observent en permanence la base de registre de l'USPTO.

La chaîne YouTube Concept Creator a créé une vidéo pour donner un aperçu de ce que pourrait ressembler ce futur iMac, en reprenant le schéma du brevet, on arrive à un rendu assez précis.

Dans ce concept il a été choisi un design en verre pour son effet moderne et élégant. Il a la particularité d'être assez fin et entoure le haut et les côtés du clavier.

Ce qui est délicat avec le verre c'est quand il doit se plier. Il s'agit d'un "verre bombé", il a été utilisé à plusieurs reprises dans le passé, mais la conception est toujours compliqué puisque pour que le verre se plie, il faut le chauffer de manière contrôlée, si vous le faites trop ou pas assez, le verre bombé peut avoir des difficultés à se courber, voir même se casser. À la base, le verre n'est pas un matériau fait pour ce type de besoin.



Malgré tout, ce concept s'avère être convaincant et représente bien l'idée brevetée par la firme de Cupertino.



Ce qu'il faut quand même rappelé c'est qu'un brevet ne veut pas dire que le projet sortira un jour. Beaucoup de brevets enregistrés il y a plus de 10 ans ont depuis été abandonnés.