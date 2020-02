Les jeux sur iOS et Android rapportent plus que l'ensemble des jeux PC et consoles

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

On le constate chaque année, les revenus générés sur l'App Store sont en évolution permanente. Derrière ces chiffres spectaculaires se cache un secteur du jeu vidéo en bonne santé. Oui, ce qui rapporte le plus aux développeurs comme à Apple et Google se sont les jeux mobiles comme Call of Duty Mobile, Mario Kart Tour, Fortnite, PUBG, Last Day on Earth : Survival... Ils sont tous de véritables machines à cash, en partie grâce aux achats intégrés.

Le jeu vidéo mobile rapporte plus que les jeux PC et console

Comment en sommes-nous arrivé à ce point ? Peut-être parce qu'aujourd'hui tout le monde a un smartphone, de la data et des moments de libres dans la journée !

Plusieurs analystes se sont exprimés et ont livré des estimations sur le marché du jeu vidéo (qui regroupe les jeux mobiles, tablettes, consoles et PC) pour l'année 2019.

D'après eux, le secteur aurait permis de générer l'incroyable somme de 152,1 milliards de dollars. Une très grosse partie (environ 55%) serait liée aux jeux mobiles qui sont chaque année plus nombreux et qui savent se renouveler via des mises à jour apportant du nouveau contenu.

Un revenu en hausse par rapport à 2018

En 2018, les jeux mobiles avaient réussi à engranger 68,5 milliards de dollars, en 2019 la somme a décollé à 83,6 milliards de dollars (cela comprend les jeux sur smartphones et tablettes).

Les montants sont principalement liés aux achats intégrés et aux publicités, c'est pour cela que la majorité des gros jeux sont gratuits. Tout est fait pour attirer l'utilisateur qui achètera de la monnaie virtuelle, achètera des niveaux pour avancer plus vite dans le jeu... Au pire, s'il n'est pas "bon client", il rapporte de l'argent grâce à la publicité !



Si les développeurs privilégient de plus en plus iOS et Android dans le développement d'un jeu, c'est grâce aux revenus qui sont en croissance chaque année. C'est au moins la 5e année consécutive que les revenus augmentent.

Le 26 janvier 2020, une analyse de SensorTower a affirmé que Nintendo avait dépassé le milliard de revenus grâce à ses jeux sur smartphones.