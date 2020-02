Stardew Valley : un prix réduit avec l'arrivée de la mise à jour 1.4

Guillaume Gabriel

En novembre dernier, nous vous annoncions que l'excellent jeu Stardew Valley (v1.36, 347 Mo, iOS 10.0) s'apprêtait à se mettre à jour dans une version 1.4 remplie de nouveautés.



C'est l'automne dernier que les joueurs ont pu mettre la main dessus, ou presque... Car oui, l'update concernait uniquement, dans un premier temps, la version Windows, Mac et Linux. Pour les joueurs mobile, il faut savoir que cette dernière arrive, et que pour fêter cela, le jeu est actuellement en promotion !

Stardew Valley se prépare à l'arrivée de la version 1.4

Si la version 1.4 est d'ores et déjà disponible sur PC et consoles depuis quelques semaines, les joueurs mobiles s'impatientaient sur une venue au sein de l'App Store et du Play Store.



Aujourd'hui, le studio Chucklefish a enfin communiqué sur une arrivée de cette dernière, puisqu'une version de test est déjà disponible sur Android. Pour iOS, un simple "bientôt" est de rigueur, mais elle semble imminente.



La version 1.4 apporte une nouvelle fin mystérieuse, de nouveaux évènements, des étangs à poissons, une nouvelle carte de ferme, 60 nouveaux éléments, 14 nouveaux morceaux de musique et bien plus.



Pour l'occasion, le jeu est en promotion à 5,49€ au lieu de 8,99€ : une belle occasion de mettre la main sur une merveille !

