Apple TV+ : « Visible: Out on Television » est désormais disponible

Il y a 51 min (Màj il y a 50 min)

Enzo Valvasori

Réagir

En ce jour de la Saint-Valentin, Apple TV + vient d'ajouter « Visible: Out on Television » à son catalogue en ligne. Il s'agit d'un documentaire sous forme de 5 épisodes. Elle dénonce le rôle qu'a la télévision sur le suivi de notre société, et l'évolution du mouvement LGBTQ.

Une série engagée

Selon les producteurs de cette série, (Wanda Sykes et Wilson Cruz,) « Visible: Out on Television » regroupe des images d'archives mais aussi des interviews inédites de personnalités connues.



On retrouve notamment Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, Rachel Maddow, Don Lemon, Sara Ramirez ou encore Jesse Tyler Ferguson. La série devrait aborder plusieurs sujets sensibles, comme l'homophobie, l'invisibilité, ainsi que l'évolution des personnages LGBT sur le petit écran.