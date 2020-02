Netflix ne propose plus 30 jours gratuits en France et Belgique

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

4

Mauvaise surprise du côté de Netflix puisque les nouveaux abonnés n’ont plus droit aux traditionnels 30 jours gratuits pour tester le service. Depuis son lancement, le géant du streaming faisait comme ses concurrents avec une offre d’essai d’un mois en échange de la création d’un compte avec une carte de crédit. Mais tout a une fin...

Le mois gratuit c'est fini. Mais pourquoi ?

Forte d’une popularité qui dépasse largement les frontières américaines, Netflix change de stratégie et n’offre plus l’accès à son catalogue sur le premier mois. A la place, elle permet d’avoir un aperçu du service avec une sélection régulière de films ou séries. Si Netflix avait choisi la saison 1 de Thé Crown au Royaume-Uni (qui a été la série la plus coûteuse de l’histoire), en France son nouveau système démarre avec « À tous les garçons que j'ai aimés », une comédie romantique signée... Netflix. Idem pour la Belgique comme l’a remarqué LeSoir.be.



Pour en profiter, il faudra juste vous rendre sur l’accueil du site ou de l’app sans être connecté et de lancer la lecture.



Petit clin d’œil à l’ancienne régime, la plateforme propose l’offre multi-supports au prix de celle à 1 écran pendant 30 jours.



Pensez-vous que cette strategie est judicieuse ? Netflix est-il assez réputé pour faire l’impasse sur le mois d’essai ou s’agit-il d’une demande des actionnaires qui veut maximiser les revenus ?



Voici le film actuellement offert pour appâter les clients français :