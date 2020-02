Disney+ : Lancement de la communication sur Twitter et Instagram

Julien Russo

Disney+ va prochainement arriver en France, la date du 24 mars 2020 a été choisie pour le lancement officiel du nouveau service de streaming qui a battu tous les records aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. Aujourd'hui, le compte Twitter américain a souhaité la bienvenue au Disney+ anglais, espagnol, italien et français !

Disney+ fait monter la pression

Nous sommes à un peu plus d'un mois du démarrage de Disney+ en France. C'est d'ailleurs le moment parfait pour commencer la promotion des nombreux contenus qui vont faire le succès de la plateforme de streaming.

Le compte Twitter @DisneyPlusFR a publié un teaser de quelques secondes avec des images représentant les contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Avec un message... "Bonjour" !

Le tweet est accompagné du message "Bonjour ! Quel plaisir de vous rencontrer enfin. Plus que quelques semaines avant le lancement de #DisneyPlus ! *prépare les confettis, larmes de joies et feux d’artifice* Abonnez-vous à

@DisneyPlusFR pour ne rien manquer de nos actualités."

Disney+ débarque aussi sur Instagram

Ouvrir un compte Twitter sans ouvrir un compte Instagram ? Ce n'était clairement pas possible. Disney va également faire sa promotion sur le réseau social de Facebook. La plateforme de streaming a ajouté la même vidéo que sur Twitter, avec en plus un post mettant en avant les tweets montrant l'impatience des futurs abonnés français !

Pour patienter, Disney a pris le temps de répondre aux questions via les stories Instagram.

Le CM a par exemple affirmé que la liste des appareils compatibles avec Disney+ sera publiée dès que Disney le pourra, que le tarif sera de 6,99€/mois ou de 69,99€/an.

Autre révélation intéressante, il y aura une semaine d'essai gratuit pour toute nouvelle personne s'inscrivant au lancement (ce qui veut dire que ce sera temporaire ?).



De mauvaises nouvelles sont ressorties de ce question/réponse en storie. Le CM a affirmé qu'il y aura beaucoup de lancement en simultanée US/FR, mais il y aura également des décalages (chorologie des médias oblige).



Une chose est sûre c'est que le slogan est déjà prêt pour le 24 mars : 5 mondes, 1 destination ! Tout est dit.



