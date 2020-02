HBO Max dévoile la richesse de son futur catalogue dans un trailer

Il y a 1 heure

Julien Russo

Un nouvel acteur va arriver sur le marché du streaming courant cette année. HBO Max va être disponible dès le mois de mai 2020 aux États-Unis et dès l'année prochaine en France et dans le reste de l'Europe. Avec un tarif de 14,99$/mois, HBO vise le marché du haut de gamme, mais avec l'incroyable catalogue qu'il y aura, c'est complètement justifié.

HBO Max, déjà un aperçu des contenus

Quels seront les films et séries sur HBO Max ? La future offre de streaming a dévoilé la première bande-annonce officielle à quelques mois de sa sortie. La vidéo fait 37 secondes, mais en si peu de temps, HBO arrive à rappeler la force de frappe que l'entreprise possède grâce à ses contenus riches et diversifiés.

Devenu une référence aux États-Unis, HBO est le créateur de Game of Thrones, The Night Of, Les Soprano, Silicon Valley, Room 104, Watchmen, Westworld...

Des programmes qui explosent les audiences à chaque fois qu'ils sont diffusés.

Dans la bande-annonce mise en ligne tout récemment sur YouTube on peut apercevoir de nombreux classiques comme Friends (HBO Max aura l'exclusivité aux États-Unis), The Big Bang Theory, South Park...

On peut également voir le film "Joker" à l'origine de nombreuses récompenses.



Deux autres points importants sont visibles dans cette première bande-annonce c'est la présence de contenus "non HBO" et l'absence totale des créations originales d'HBO Max. La plateforme de streaming n'a certainement pas voulu tout dévoiler d'un coup.



Dès le mois de mai, ce nouveau service de streaming va entrer dans la guerre qui oppose Netflix, Disney+, Amazon Prime Vidéo, Apple TV+... Le prix de l'abonnement risque d'être un frein, mais cela permettra à HBO Max d'obtenir des revenus plus conséquents et comme Netflix d'investir d'importantes sommes dans les créations originales.