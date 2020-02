Little Misfortune s'offre un portage sur iOS et Android

Il y a 48 min

Alban Martin

Little Misfortune vient d'atterrir sur App Store, et sur Play Store, après avoir conquis le coeur des joueurs PC et consoles. Il s'agit d'une histoire interactive faite à la main par Killmonday Games.





Regardez le trailer vidéo :

Little Misfortune : un jeu intriguant

Little Misfortune est une aventure digne d'un conte pour enfant, centrée sur l'exploration et les personnages, et où chaque choix aura des conséquences. L'ambiance unique est un mélange de douceur et de peur avec des passages sombres.



Vous y jouez la petite Ramirez Hernandez, un enfant imaginatif de 8 ans, qui cherche le prix du bonheur éternel, pour en faire cadeau à sa maman. Conduits par son nouvel ami, M. Voice, ils s'aventurent dans les bois, où les mystères se dévoilent. Attention, bien que mignon tout plein, le titre n'est pas à recommandé auprès des jeunes enfants puisque certaines actions ou décors pourraient heurter leur sensibilité. On parle de cimetière d'animaux, d'enfants disparus, de monstre et de petits délits. Le petit chaperon rouge n'est finalement pas l'histoire la plus ressemblante...



Bref, un jeu original en point & clic mais pas facile à appréhender. On notera d'ailleurs que Little Misfortune est moins cher sur iOS que sur Android, un autre fait rare.

Télécharger Little Misfortune à 7,99 €