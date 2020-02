Microsoft collabore avec Samsung pour faire mal à iMessage avec Your Phone

Quand il s'agit de faire mal au grand du secteur, il n'y a plus de concurrence. C'est justement le cas avec Microsoft et Samsung qui ont collaboré pour créer une messagerie unique qui est accessible via les PC sous Windows 10 et via les smartphones Samsung. Et si c'était la bombe nucléaire pour anéantir iMessage d'Apple ?

Enfin un vrai concurrent pour iMessage d'Apple

Proposez une réelle alternative aux SMS sur Android et sur PC, voici l'objectif commun entre Microsoft et Samsung. Les deux entreprises ont travaillé à proposer une messagerie RCS (Rich Communication Services), comprenez par là des discussions comme les SMS, mais avec des GIF, avec des jeux pour s'amuser à deux, avec des conversations de groupe... Tout ce qu'on retrouve déjà sur Facebook Messenger ou WhatsApp.



Google s'était déjà essayé dans la messagerie RCS avec Android Messages, mais le succès avec son, app "Hangouts" puis "Google Allo" avait frôlé la limite du ridicule, du fait par l'absence d'utilisateurs qui préféraient les applications de Facebook pour communiquer.

Microsoft et Samsung ont observé de près cet échec de la firme de Mountain View pour éviter de reproduire les mêmes erreurs et proposer une messagerie qui rencontre un succès similaire à celui d'iMessage dans l'écosystème Apple.

Une application qui s'appelle "Your Phone" sur Windows 10

Si vous êtes sous Windows 10 et que vous avez le Galaxy S20, vous pouvez désormais envoyer et recevoir vos messages via votre PC et l'application "Your Phone" qui est directement en lien avec votre Samsung Galaxy S20. Oui, parce que ce partenariat ne vise que la nouvelle gamme récemment annoncée par la firme sud-coréenne. Toutes les générations inférieures n’ont pas le droit (pour l’instant) de profiter de l'entente Microsoft & Samsung.



Roberto Bojorquez (le responsable de Microsoft) a informé sur Twitter :

Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons établi un partenariat avec l’équipe Samsung Messages pour apporter la prise en charge de la messagerie RCS à l’application #yourphone via #linktowindows. À partir de la #galaxys20series, vous pourrez envoyer et recevoir des SMS RCS depuis un PC si votre application SMS par défaut est Samsung Messages.



Pour l'instant, Microsoft et Samsung n'excluent pas la prise en charge des modèles plus anciens. Les ajouts de compatibilité avec les anciennes générations de Samsung pourraient se faire prochainement via une mise à jour.



