PS5 : présentation fin février et jeux en 240 images par seconde ?

Je pense qu’en termes de résolution, la 4K est suffisante. Je suis plus intéressé par le progrès du côté du framerate. Du côté des images par seconde, plus que de rester en 60FPS, j’aimerais élever tout ça à du 120FPS, voire du 240FPS. Je pense que c’est ce qui pourra réellement changer l’expérience à l’avenir.

Une nouvelle ne vient jamais seule, puisque le créateur de la mythique série Gran Turismo sur PlayStation, Kazunori Yamauchi, évoque l'avenir de la saga. En effet, il est difficile d'imaginer que le studio Polyphony Digital ne travaille pas déjà sur un nouvel opus compatible avec la PlayStation 5... Pour aller plus loin, il révèle que Gran Turismo 7 se contentera de la 4K, mais ira plus loin du côté des FPS :

Si on devine que par "période comparable avec ce qui s’est fait par le passé" il évoque l'agenda de la PS4, cela voudrait dire que la présentation officielle de la console se fera à la fin du mois. Car oui, Sony avait à l'époque lancé son PlayStation Meeting en février 2013 avec révélations des manettes, de premiers titres et exclusivités...

Oui, nous attendons tous (ou presque) la présentation officielle de la nouvelle console de Sony avec notamment son design, ses caractéristiques, l'annonce de premiers jeux et son tarif. Seulement, nous ne pouvions que nous fier à de petites rumeurs pour ce qui est du lever de rideau... Mais Hiroki Totoki a échangé avec les investisseurs de la firme :

La date fatidique approche, et même si l'ombre du coronavirus plane au dessus de la future console de Sony avec comme menace un éventuel report, nous n'avons jamais était aussi proche de l'arrivée de la cinquième génération de l'appareil. Si plusieurs informations ont déjà été données, il reste encore beaucoup de choses à connaître de cette nouvelle mouture. La belle nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous en savons un peu plus sur l'hypothétique agenda du nippon. En effet, Hiroki Totoki, directeur financier de la firme, dévoile quelques informations croustillantes...

