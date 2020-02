Angry Birds 2 : un surprenant crossover avec... Duolingo

Guillaume Gabriel

Les crossovers entre jeux et personnages fictifs provenant de films, dessins animés ou séries télévisées sont monnaie courante dans le domaine. En revanche, celui orchestré par Rovio au sein de son jeu Angry Birds 2 (v2.38.2, 742 Mo, iOS 9.0) est bien plus surprenant que ce qu'on a l'habitude de voir.



En effet, les oiseaux qui font face aux cochons verts accueillent, pour une période temporaire, l'oiseau Duo de Duolingo ! Oui, vous avez bien lu...



Fini donc de donner des leçons de langue, ce dernier va aider ses congénères à mettre fin au règne des méchants porcs !

Angry Birds 2 invite l'oiseau Duo de Duolingo

L'événement du mois au sein d'Angry Birds 2 risque d'en surprendre plus d'un : le hibou Duo, mascotte de l'application Duolingo, est donc présent dans le jeu de Rovio.



Pour aller encore plus loin, l'oiseau Red, le plus connu de la saga, apparaîtra également au milieu de vos cours de Duolingo pour vous offrir un peu d'encouragement sous forme d'un dialogue avec Duo.



Un véritable partenariat puisque la publicité présente dans Duolingo fera l'éloge du jeu de Rovio et de ses fonctionnalités. Surprenant, pas vrai ?



Pour rappel, Rovio vient également de lancer Angry Birds Tennis en soft-lunch sur iOS.

