Sorties jeux : Little Misfortune, Incredible Mandy, Epic Card Game

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 21 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Little Misfortune, Incredible Mandy, Epic Card Game.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

World War Doh: PvP temps réel (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.24, 324 Mo, iOS 9.0, Jam City, Inc.)



Construis ton armée et impose ta loi dans World War Doh, un jeu de stratégie en temps réel intense, chaotique et hilarant ! Joue dès maintenant et contrôle ton chaos !



Dirige ton commandant et écrase tes adversaires dans des combats de cartes en JcJ. Ton objectif ? Réduire les espoirs de ton adversaire à néant. Récupère et améliore des dizaines de cartes uniques pour obtenir un deck imbattable et mener tes troupes à la victoire ! As-tu l'étoffe d'un champion ?



Avec une flopée de stratégies à mettre en œuvre, World War Doh te met constamment au défi ! Pars à la conquête du monde entier, humilie des ennemis et assois ta domination avec l'armée épique de ton Commandant ! Télécharger le jeu gratuit World War Doh: PvP temps réel





Tennis Stars: Ultimate Clash (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.2, 278 Mo, iOS 10.0, Spiel Studios)



Tennis Stars est un jeu de tennis amusant, décontracté et facile à apprendre auquel vous jouez en ligne contre de vrais joueurs.



Les commandes sont vraiment simples et intuitives et conçues pour être jouées d'une seule main. Glissez simplement avec votre pouce vers la direction de votre tir!



Les graphismes sont de premier ordre et complètent l'ambiance décontractée du jeu sans devenir trop sérieux. Télécharger le jeu gratuit Tennis Stars: Ultimate Clash





RealTag (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 123 Mo, iOS 11.0, Kareem Belgharbi)



RealTag est un FPS multijoueur (en local) qui vous permet de jouer au laser game contre vos amis en utilisant uniquement l'appareil photo de votre téléphone comme pistolet laser ! Tout ce que vous devez faire, c'est prendre en photo tous les autres joueurs.



Le jeu peut alors détecter quand vous avez touché un autre joueur en utilisant des algorithmes de reconnaissance avancés. Aucun matériel spécial n'est nécessaire. Tout ce dont vous avez besoin est un téléphone et une connexion Internet !

Télécharger le jeu gratuit RealTag





Quadracade (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 51 Mo, iOS 11.0, Kieran Haden)



Dans Quadracade, vous devez jouer quatre jeux à la fois! Avec une collection de plus de 30 cartouches de jeu à collecter (et plus à venir), vous devrez garder un œil sur les jeux qui sont activés et désactivés pour vraiment maîtriser le jeu.



Méfiez-vous des bonus, qui peuvent aider à ralentir le jeu ou à augmenter votre score. Utilisez votre puissance de commutation pour désactiver tous les jeux dans lesquels vous perdez, en vous donnant une réinitialisation et un nouveau jeu, pour continuer sur votre meilleur score.



Accumulez des pièces dans le jeu pour débloquer plus de cartouches de jeu pour jouer. Télécharger le jeu gratuit Quadracade





Overdrive City (Jeu, Course / Simulation, iPhone / iPad, v0.8.31, 1 Go, iOS 9.0, Gameloft)



Petite nouveauté tardive au sein de l'App Store avec l'arrivée du nouveau jeu de Gameloft, Overdrive City (v0.8.31, 1 Go, iOS 9.0). En soft-launch depuis décembre 2019 aux Philippines, la nouvelle création est désormais disponible pour tous sur la boutique d'Apple.



Parfait mélange hybride entre construction de ville et jeu de courses, les premiers retours sont positifs pour ce free-to-play qui risque de faire parler de lui dans les prochaines semaines.



Avec ses nombreux véhicules à collectionner et son concept étonnant, le studio français frappe une nouvelle fois fort. Télécharger le jeu gratuit Overdrive City





One Sudoku (Jeu, Casse-tête / Quiz, iPhone / iPad, v1.0.2, 56 Mo, iOS 13.1, Cornelius Behrend)



One Sudoku est l'application Sudoku ultime pour votre appareil. Il propose une grande variété de types de puzzles Sudoku de différentes tailles avec des niveaux de difficulté sélectionnables.



Grâce à la roue numérique innovante, la saisie des solutions est intuitive et facile et vous aidera à résoudre Sudokus plus rapidement que jamais. Télécharger le jeu gratuit One Sudoku





Megabot Battle Arena (Jeu, Simulation / Action, iPhone, v2.22, 245 Mo, iOS 9.0, Sia Ding Shen)



Entrez dans le monde futuriste de l'arène de crash de robots et créez le combattant robot ultime !



Megabot Battle Arena est un jeu chaotique de construction de robots et de combat de robots où vous construisez vos propres robots de combat destructeurs appelés Megabots. Pilotez-le pour détruire le robot de l'adversaire par tous les moyens possibles dans l'arène de combat ! Inscrivez-vous au combat de robots de combat pour le plaisir ultime du jeu sur mobile !



D'abord, vous devez préparer votre robot pour l'arène de combat. Donc, construisez votre robot intuitivement en y faisant glisser des pièces, personnalisez les couleurs et plus encore ! Entrez dans les duels de robots facilement avec une simple pression sur un bouton ! Télécharger le jeu gratuit Megabot Battle Arena





I Love Hue Too (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 155 Mo, iOS 9.0, Zut Games Ltd)



I LOVE HUE TOO, voyage psychédélique dans les couleurs, la lumière et les formes, a été créé par les créateurs du jeu de puzzle de couleurs bien-aimé I LOVE HUE.



* HARMONIE - créez de l'ordre à partir du chaos chromatique

* GÉOMÉTRIE - déplacez chaque tuile à sa place parfaite pour créer de beaux motifs de mosaïque

* PERCEPTION - apprenez à voir la plus petite différence entre des couleurs similaires

* COMPÉTENCE - repoussez vos limites avec trois défis quotidiens

* MAGIE - prédisez l'avenir avec un tout nouveau système de diseuse de bonne aventure Télécharger le jeu gratuit I Love Hue Too





Heroes Bash (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.0, 816 Mo, iOS 9.0, LONGXIN GAME)



Formant un pacte avec Abyss Demons, mon frère, le prince Erathorn, a volé la couronne et prévoit de conquérir les îles Bash et de se déclarer empereur. Avec de grandes quantités de ressources et l'armée impériale à sa disposition, l'avenir de Bash Isles semble sombre. Néanmoins, je resterai vigilant avec l'aide de mes amis et d'autres personnes en cours de route, je suis sûr de mettre fin à son non-sens comme lorsque nous étions enfants.



Une aventure en open-world qui vous demandera de la stratégie ! Il est également possible de jouer en ligne contre d'autres joueurs. Télécharger le jeu gratuit Heroes Bash





The Flute (Jeu, Aventure / Éducation, iPhone / iPad, v1.0.2, 483 Mo, iOS 9.0, Opusludus Ltd.)



Le jeu de plateforme suit l'aventure du prince Tamino qui combat les serpents et les créatures dans sa quête pour sauver la princesse Pamina, la fille de la reine de la nuit.



Inspiré de grands classiques, avec 6 niveaux et 4 personnages jouables. Télécharger le jeu gratuit The Flute





EVIG (Jeu, Action / Aventure, iPhone, v1.1, 115 Mo, iOS 9.0, Dennis Wiklund)



Un jeu de tir spatial coloré avec 9 niveaux difficiles !

Frayez-vous un chemin à travers les ennemis dans un jeu d'arcade de style années 80.



Une société maléfique aspire la vie des planètes et vous seul pouvez les arrêter! Frayez-vous un chemin à travers leurs défenses et détruisez tous les boss.



Un gameplay rapide avec divers ennemis et beaucoup de balles à esquiver. Si vous êtes touché, vous devez recommencer au début du niveau.



Bonne chance ! Télécharger le jeu gratuit EVIG





Epic Card Game (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v5.20200218.5, 686 Mo, iOS 9.0, White Wizard Games)



Epic Digital est un jeu de cartes au rythme effréné de combat fantastique conçu par les joueurs de célèbres de Magic, Rob, Dougherty et Darwin Kastle. Il a tout d'un jeu incroyable et offre de belles illustrations de cartes à collectionner, toutes disponibles gratuitement.



Dans Epic, chaque joueur commence la partie avec un score de 30 points de vie. Votre objectif est d'éliminer vos adversaires en réduisant leur santé à 0.



Vous commencez le jeu avec une main de cinq cartes et piochez une nouvelle carte au début de votre tour. Vos cartes représentent de puissants champions qui se battront pour vous ou des événements qui changeront la donne que vous pourrez utiliser pour contrecarrer votre adversaire.



Chaque tour, chaque joueur du jeu obtient un "or". Certaines cartes coûtent de l'or à jouer, d'autres sont gratuites. À vous de composer le meilleur deck et de venir à bout de vos adversaires. Télécharger le jeu gratuit Epic Card Game





Crystalborne: Héros du destin (Jeu, Réseaux sociaux / Stratégie, iPhone / iPad, v5.5.5.108, 292 Mo, iOS 10.0, Machine Zone, Inc)



Bienvenue sur Horizon, un monde bourré d'action à l'histoire passionnante ! Explorez de nouveaux mondes dans une course pour dévoiler les secrets oubliés d'une race extraterrestre !



Explorez un monde inconnu rempli de mystère. Découvrez des monstres uniques, des héros exclusifs et des secrets oubliés.



Découvrez un nouveau mode de jeu à vous couper le souffle : la Conquête de guilde ! C'est une course vers le centre et vos alliés ont besoin d'aide. Faites équipe pour prendre le contrôle de votre territoire et l'agrandir. Formez des alliances et tentez de conquérir le trône ! Télécharger le jeu gratuit Crystalborne: Héros du destin





Bubble Puzzle (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 40 Mo, iOS 9.0, Gabriel Silviu Stefan)



Amusez-vous grâce à ce nouveau jeu de casse-têtes, très stimulant ! Il est addictif et gratuit !



Des centaines de super niveaux vous attendent. Télécharger le jeu gratuit Bubble Puzzle





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Wasco (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.5, 79 Mo, iOS 9.0, Gray Lake Studios)



Wasco est un RPG mettant en scène les aventures futuristes de Wasco, un robot de collecte des déchets! Jouez à travers une aventure d'une heure qui imite la mécanique JRPG à l'ancienne avec un pixel art cyberpunked inspiré de nos jeux rétro préférés.



-SHORT & SWEET: Une aventure de science-fiction bouchée qui se déroule sur une planète indésirable!

-PIXEL ART: Superbe pixel-art cyberpunk inspiré des jrpgs bien-aimés du passé.

-EXPLOREZ: incarnez Wasco Unit 42 et explorez une planète remplie de cyber-ordures!

-JRPG: explorez et combattez en utilisant les bonnes vieilles mécaniques de jeu de style JRPG que nous chérissons et apprécions tous! Télécharger Wasco à 3,49 €





Super Gigadroid (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1, 27 Mo, iOS 12.0, Andrew Normore)



Battez-vous dans l'espace pour améliorer votre Gigadroid. Les niveaux commencent facilement et deviennent très difficiles! Un bon jeu de plateforme!



- 12 niveaux difficiles pleins de surprises

- Passages cachés

- 20 personnages à collectionner

- Plus de contenu publié chaque mois

Télécharger Super Gigadroid à 4,49 €





Summer Catchers (Jeu, Aventure / Course, iPhone / iPad, v1.0.1, 659 Mo, iOS 13.0, Noodlecake)



Prends la route vers l'aventure de ta vie dans Summer Catchers. Au volant de ta voiture en bois, tu dois voyager vers des terres lointaines et mystérieuses, remplies de créatures étranges et de courses excitantes, dans le but de profiter à fond de l'été.



Mais ce périple ne sera pas facile. Que ce soit dans des forêts sinistres, des marais sombres, d'immenses vallées ou des villes souterraines, tu feras face à des obstacles et des situations hors du commun. Ton sac de voyage bien rempli te permettra d'explorer ces terres inconnues. Tu rencontreras peut-être même de nouveaux amis et dénicheras quelques secrets, comme dans la vraie vie.

Télécharger Summer Catchers à 4,49 €





Speed Dating for Ghosts (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.6, 342 Mo, iOS 10.0, Copychaser Games Inc.)



Quoi de mieux pour célébrer la Saint-Valentin que de flirter avec des fantômes ? Oui, vous avez bien lu, le nouveau Speed Dating for Ghosts propose aux joueurs d'avoir des "conversations profondes et significatives avec des poltergeists".



Parfait mélange entre horreur et humour, le nouveau jeu signé Copychaser Games Inc. risque de ne pas vous laisser indifférent. Ainsi, il faudra rencontrer plus d'une douzaine de fantômes différents, dessinés dans un style minimaliste. Ces derniers, si vous savez vous y prendre, vous raconteront leur vie, leur mort et comment les aider.

Télécharger Speed Dating for Ghosts à 3,49 €





Little Misfortune (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 2,4 Go, iOS 13.0, Killmonday Games)



Little Misfortune vient d'atterrir sur App Store, et sur Play Store, après avoir conquis le coeur des joueurs PC et consoles. Il s'agit d'une histoire interactive faite à la main par Killmonday Games.



Une aventure digne d'un conte pour enfant, centrée sur l'exploration et les personnages, et où chaque choix aura des conséquences. L'ambiance unique est un mélange de douceur et de peur avec des passages sombres.



Vous y jouez la petite Ramirez Hernandez, un enfant imaginatif de 8 ans, qui cherche le prix du bonheur éternel, pour en faire cadeau à sa maman. Conduits par son nouvel ami, M. Voice, ils s'aventurent dans les bois, où les mystères se dévoilent. Attention, bien que mignon tout plein, le titre n'est pas à recommandé auprès des jeunes enfants puisque certaines actions ou décors pourraient heurter leur sensibilité.

Télécharger Little Misfortune à 7,99 €





Incredible Mandy (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 1,6 Go, iOS 8.0, Dotoyou Games)



Incredible Mandy explore les souvenirs d'un frère et d'une soeur, enfouis profondément dans leurs rêves. chaque rêve représente un secret jamais dévoilé.



Vivez une aventure fantastique à travers de vastes paysages. Des sommets aux profonds canyons, des rives de la mer aux couloirs cachés, recherchez des indices et résolvez des énigmes innovante; Utilisez l'épée dans votre main et la sagesse de votre esprit pour défier des adversaires accablants. Pouvez-vous percer le brouillard des rêves et dévoiler la vérité inattendue?



Un jeu d'aventure 3D remplis de puzzles !

Télécharger Incredible Mandy à 3,49 €