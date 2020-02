Evil Hunter Tycoon : prenez le contrôle d'une ville de Chasseurs

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

Belle petite nouveauté à venir dans les prochains jours du côté de l'App Store avec la sortie du jeu Evil Hunter Tycoon (v0.0.4, 167 Mo, iOS 9.0) créé par le studio SuperPlanet !



Dans ce jeu de simulation, vous aurez pour tâche de prendre la main d'une ville détruite, de l'améliorer puis de former une équipe de Chasseurs pour faire face à des monstres dégénérés.



Ainsi, vous devrez gérer tout : de la construction de la Ville à la fabrication de commerces, ainsi que l’entraînement des Chasseurs !

Evil Hunter Tycoon : de la simulation et de la stratégie

Pour pouvoir accueillir, fidéliser et entraîner les Chasseurs dans votre ville en reconstruction, vous devrez créer diverses installations telles que des pubs, des auberges et des restaurants pour leur fournir des endroits où aller après une longue chasse.



il faudra également leur fournir des objets pour faire face aux débarquements de monstres, mais également combler leurs faiblesses en ouvrant une Académie : chaque Chasseur a une classe, une personnalité et des capacités différentes.



Du PVP sera également présent contre d'autres joueurs, tout comme des coopérations pour affronter un boss à plusieurs. Le jeu sortira le 31 mars prochain sous forme d'un free-to-play !

Télécharger le jeu Evil Hunter Tycoon