Jeux vidéo en France : 1,2 milliards d’euros de revenus en 2019

Des chiffres qui risquent de gonfler avec la sortie prochaine de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X !

On peut dire que le jeu vidéo en France se porte bien, et ce même l'année précédente la sortie de la nouvelle gamme de consoles de salon. Ainsi, le SELL partage quelques points clés de l'année.

Le jeu vidéo dans sa globalité est en forme, en pleine forme, et c'est le même son de cloche du côté du mobile, avec une très belle année 2019 en France. Le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs vient de présenter sa nouvelle édition de l’Essentiel du Jeu Vidéo avec un bilan complet du marché français pour l'année précédente.

