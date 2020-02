Om Nom Run : les créateurs de Cut The Rope sont de retour

Cela faisait depuis novembre dernier que nous n'avions pas eu de nouvelles du studio Zeptolab, que la plupart connaissent pour avoir donné vie à la saga vidéoludique du nom de Cut the Rope.



Ces derniers reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène avec un nouveau jeu du nom de Om Nom: Run (v1.0.2, 161 Mo, iOS 9.0) qui reprend les personnages et l'univers de son titre phare.



Cette fois, il s'agit d'un "runner" à travers les rues et ruelles de Nomville afin d'accomplir diverses missions !

Cut The Rope se lance dans la course

Sprinte non-stop, sprinte tous azimuts, mais surtout, sprinte pour la gloire : évite des obstacles in extremis, utilise des boosts pour dégager la voie et débloque des personnages issus tout droit de l'univers de Cut the Rope !



Vous l'aurez compris, il va falloir accélérer, tourner et sprinter pour éviter les obstacles, mettre la main sur des bonus et faire le meilleur score possible. Des missions vous seront données pour récolter des récompenses et gagner des personnages issus de la saga.



Des missiles, des bottes bondissantes, des aimants et des doubles pièces t'aideront lors de tes runs. Om Nom: Run est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés !

