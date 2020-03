Les dongles peuvent "casser" le Bluetooth du MacBook Pro 16

Voilà un nouveau bug qui touche certains MacBook Pro 16 pouces 2019. Il s'agit d'un souci de Bluetooth qui survient après avoir branché un dongle en USB. Une fois branché et activé pour communiquer en Bluetooth avec l'accessoire cible, le dongle "casserait" la connectivité du Mac. Même un redémarrage ou une réinstallation n'y ferait rien.

Plusieurs utilisateurs qui ont subi ce problème ont eu droit à un remplacement du MacBook Pro 16 par le SAV d'Apple, mais en vain. En effet, le bug serait vraiment lié au type de matériel que les clients couplent à leur Macbook. Si certains ont trouvé une parade (commande terminal, suppression de fichiers, réinitialisation NVRAM, réinitialisation SMC ...), la plupart ne peut plus utiliser leur accessoire nécessitant un dongle Bluetooth branché.



Voici le post initial qu'on trouve depuis décembre sur les forums d'Apple :

J'ai acheté le nouveau MacBook Pro 16 pouces à sa sortie et je l'ai utilisé avec plaisir jusqu'à une semaine plus tard, mon bluetooth a cessé de découvrir des appareils, en particulier ma souris Magic Mouse et mon iPhone. J'ai tout essayé : réinitialisation de nvram, smc, réinitialisation du module bluetooth, suppression de bluetooth.plist, téléchargement de bluetooth explorer et réinitialisation de nombreux paramètres, etc., allant même jusqu'à formater complètement l'ordinateur et installer osx à partir de zéro en vain. Les diagnostics matériels n'ont également montré aucun problème. Le périphérique Bluetooth apparaissait bien dans System Report, mais il ne découvrait tout simplement rien. J'ai un ordinateur portable de travail (MacBook Pro 2017) que j'utilise côte à côte et cela fonctionnait bien.



Pour faire court, j'ai pu remplacer l'appareil dans la boutique Apple où je l'ai acheté car il était dans la fenêtre de politique de retour de 14 jours. Alors je me suis contenté d'être malchanceux.



Cela fait quelques semaines depuis et j'ai maintenant le même problème avec le portable de remplacement. Cette fois, je pense que je sais ce qui l'a déclenché.



J'ai une station d'accueil CalDigit que j'utilise pour mon ordinateur portable de travail et j'ai parfois un périphérique Bluetooth USB attaché pour certains travaux que je fais sur des machines virtuelles. Le problème s'est produit lorsque j'ai connecté mon nouveau MacBook au dock avec le dongle Bluetooth. Le dongle Bluetooth USB a bien fonctionné, mais lorsque j'ai déconnecté la station d'accueil Thunderbolt du MacBook, j'ai remarqué que l'icône Bluetooth dans le coin supérieur droit était devenue une icône avec un zigzag dessus, évidemment en raison de la déconnexion du périphérique Bluetooth.



Depuis la déconnexion de l'appareil Bluetooth externe, j'ai le même problème que précédemment, mon appareil Bluetooth MacBook ne trouvera aucun appareil et n'est pas reconnu par d'autres appareils Bluetooth comme mon iPhone / autre MacBook. J'ai parcouru tout le processus comme auparavant, et j'ai eu recours à une installation propre d'osx en vain. J'ai même comparé les journaux de la console bluetoothd entre le MacBook fonctionnel que j'ai et le cassé, la seule différence est que le MacBook fonctionnel est capable de détecter les appareils lorsqu'ils sont annoncés, contrairement au MacBook Pro 16 pouces.



En creusant, il semble que OSX passe par défaut à n'importe quel périphérique Bluetooth USB connecté lorsqu'il est branché, puis lorsqu'il est déconnecté, il revient à l'appareil intégré. Cela fonctionne bien sur mon ancien MacBook, car j'utilise le dongle USB depuis un certain temps sans aucun problème. Au début, je pensais qu'il pouvait y avoir un problème logiciel avec le périphérique Bluetooth interne qui ne repassait pas correctement, mais j'aurais pensé qu'une installation propre l'aurait résolu donc il doit y avoir une sorte de problème matériel spécifiquement avec le nouveau MacBook Pro 16 pouces.