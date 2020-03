Michelle Mendelovitz la directrice créative d'Apple TV+ part chez Fox TV

Rester chez Apple ou prendre son envol pour rejoindre la 20th Century Fox Télévision ? La tentation était trop difficile pour Michelle Mendelovitz qui a fait le choix de quitter son bureau basé à Los Angeles pour signer chez Fox TV. Présente dans les effectifs de la firme de Cupertino en tant que directrice créative d'Apple TV+ depuis septembre 2018, c'est une nouvelle expérience professionnelle qui s'offre à Michelle Mendelovitz.

Un poste très important chez Fox TV

Si la 20th Century Fox Television a été aussi persuasive dans son offre, c'est principalement lié au poste, puisque Michelle a reçu comme proposition de devenir la vice-présidente principale de 20th Century Fox Télévision, un rôle très important et particulièrement bien rémunéré !

Elle quittera son poste chez Apple à partir du 15 mars pour prendre ses fonctions le lendemain chez Fox TV.

Michelle Mendelovitz a été présente dès le début du projet Apple TV+, bien avant le lancement du service. La jeune femme a travaillé sur des séries et documentaires originales Apple. Elle a laissé son empreinte sur des contenus comme "For All Mankind", "Invasion", "Servant", "Severance" et "Visible: Out on Television". Au niveau des documentaires, Michelle a travaillé sur le documentaire d'Oprah Winfrey.



La directrice créative d'Apple TV+ s'est exprimée sur ce choix de carrière : "20th est un studio synonyme de séries de haute qualité créées par certains des talents les plus dynamiques du secteur. Je ne pourrais pas être plus ravi de rejoindre Carolyn et Jen dans leur objectif de nourrir et soutenir des idées créatives, repousser les limites et permettre aux écrivains de faire de leur mieux".



Michelle Mendelovitz pourra dire qu'elle a un CV bien chargé, puisqu'elle a commencé pendant 6 ans chez CBS en coordonnant la programmation et gérant le développement de comédies pour la chaine américaine, puis a travaillé chez Sony Pictures Entertainment pendant quatre ans au poste de directrice de la programmation par script. Elle est en suite arrivée chez Apple.

Certaines personnes ont peur du changement, visiblement ce n'est pas son cas !



