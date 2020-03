PlayStation 5 : une annonce demain ? 499€, 13 Teraflops et rétrocompatibilité

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

L'année 2020 s'annonce grandiose pour les joueurs : avec l'avènement des services de streaming et l'arrivée des nouvelles consoles de salon en fin d'année, les pieds de sapins risquent d'être les hôtes de nombreux appareils Microsoft et Sony.



Si on connait quelques détails sur les futures consoles des deux firmes, il se pourrait que demain soit une très belle journée pour les nombreux fanatiques de la firme japonaise.



En effet, selon un utilisateur du forum 4Chan, prétendant être un proche de Sony, l'annonce pourrait se faire demain, mardi 3 mars.

Sony pourrait présenter la PlayStation 5 demain

Selon ce même utilisateur, qui aurait accès à des données confidentielles, le nippon pourrait donc faire la présentation des caractéristiques de la console dès demain. Le petit plus, c'est qu'il en sait déjà sur ce qui nous attend : 13,3 Teraflops de puissance graphique (contre 12 pour la Xbox), un disque SSD de 1 Tb, une rétrocompatibilité de la PS1 à la PS4, incluant les consoles portables.

GPU: Custom RDNA 2 à 13,3 TF de puissance, cadencé à 1,7 GHz et 60 Unités de Calcul

CPU: AMD Zen 2 8 coeurs cadencé à 3,4 GHz (Sony essaie de le booster à 3,7 GHz)

RAM: 16GB GDDR6 + 4 GB DDR4

Disque SSD de 1 Tb cadencé à 5,5 Gb/s

Coeurs dédiés au Raytracing et à l’audio 3D

Bande-passante: 565 GB

Rétrocompatibilité Digitale Complète avec toutes les consoles PlayStation

Manette DualShock 5 avec gâchettes haptiques, détection du rythme cardiaque et micro

Assistant Vocal PlayStation pour lancer des jeux et des Partys

Concernant le prix, la console serait disponible à la vente pour 499€ ! Reste à savoir s'il s'agit d'un bluff... Croisons les doigts !



