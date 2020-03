Missile Command : le célèbre jeu d'arcade d'Atari arrive sur iOS

Guillaume Gabriel

Les plus nostalgiques d'entre vous peuvent avoir le sourire, puisque l'un des pionniers du jeu vidéo va sortir à nouveau l'un de ses grands classiques sur iOS et Android. En effet, Atari vient d'annoncer l'arrivée prochaine jeu d'arcade classique Missile Command dès ce printemps, avec la possibilité de jouer gratuitement via de la publicité ou de payer un achat unique pour supprimer les vidéos et bannières.



Une bien belle occasion de redécouvrir ce jeu, sorti en avril 1980 sur borne d'arcade, dans lequel nous avons pour but de défendre des villes cibles de missiles balistiques à l'aide de missiles sol-air.

Missile Command va avoir le droit à un retour sur mobiles

Pour aller encore plus loin, nos confrères de Polygon indiquent qu'il s'agira d'une version mise à jour de l'original, avec «une vision moderne» du classique d'arcade.



Une belle occasion de fêter le 40ème anniversaire du jeu d'Atari, qui conservera le même principe, mais avec un design néon, un peu comme ça a pu être le cas pour l'arrivée de Pac Man Championship Edition et Space Invaders Extreme.



Bien sûr, de nouveaux power-up sont de la partie et un mode en réalité augmentée devrait également être de la partie...



Missile Command: Recharged devrait être disponible le mois prochain !