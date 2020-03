Apple TV+ : Apple annule sa venue au SXSW à cause du coronavirus

Guillaume Gabriel

Ce n'était qu'une question de temps avant que la confirmation se fasse : Apple continue de mettre ses équipes à l'abri, ou presque, face au coronavirus, et la décision prise par la firme va une nouvelle fois dans ce sens.



En effet, la Pomme vient d'annoncer qu'elle ne participera pas au SXSW 2020, ensemble de festivals de musique, de cinéma et de médias interactifs.



Sa venue était en grande partie due à Apple TV+ et la promotion de ses séries.

Apple ne participera pas au festival SXSW

Décidément, les annonces d'annulation de participation au festival SXSW n'arrêtent pas, avec plus ou moins une par jour. La dernière en date n'est autre qu'Apple, qui se retire de la liste des participants à cause du coronavirus.



À Austin, au Texas, la firme à la Pomme devait mettre en avant son documentaire Beastie Boys Stories qui retrace l'historique du célèbre groupe, mais également de Central Park, une série d'animation musicale qui raconte « l'histoire d'une famille de soignants qui vit et travaille à Central Park, finit par sauver le parc, et plus globalement le monde entier ».



Autres présentations prévues, Home, série documentaire sur des constructions architecturales innovantes, mais également Little America, avec ses créateurs Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon.



Pour rappel, Facebook, Amazon, Twitter, TikTok et Intel ont annulé leurs venues...



