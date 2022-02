Apple présentera 5 nouveautés à venir sur Apple TV+ au SXSW en mars

Après deux années d'arrêt, le festival SXSW rouvre ses portes au public pour un show qui s'annonce intense. Apple va faire le déplacement en personne pour présenter pas moins de cinq programmes à venir sur sa plateforme Apple TV+. Voyons ensemble ce qui nous attend.

Apple de retour au SXSW avec 5 présentations

Le South by Southwest (SXSW) est un ensemble de festivals regroupant la musique, le cinéma et bien d'autres médias. Ce festival cinématographique se déroule aux États-Unis depuis maintenant plus de trente ans et Apple peut se targuer d'y avoir trouvé sa place ces dernières années grâce à son service Apple TV+. Rappelons qu'en 2020, Apple avait annulé sa venue pour cause de pandémie mondiale. Le festival lui-même avait d'ailleurs opté pour le format digital ces deux dernières années. 2022 signe le retour au format classique et nous ne pouvons que nous en réjouir.

Pour ce qui est de cette édition 2022 qui ouvrira ses portes du vendredi 11 mars au dimanche 20 mars, Apple a bien l'intention de faire parler de lui avec pas moins de cinq avant-premières à présenter au public. Si de base la firme de Cupertino était partie sur trois, elle va finalement rajouter deux programmes au menu.



Le programme à venir lors de ce SXSW du côté d'Apple TV+ :

Shining Girls (premier épisode le 29 avril)

WeCrashed (la série sera disponible à partir du 18 mars)

They Call Me Magic (une sortie le 22 avril)

Cha Cha Real Smooth

The Big Conn (un lancement au 5 mai)

Un menu plus que consistant qui devrait faire le bonheur des abonnés. Que ce soit des films, des documentaires ou des séries, tout est réuni pour une présentation complète. À noter que ces programmes débuteront tous dans moins de trois mois, ce qui est plutôt satisfaisant.



Pour terminer, voici les synopsis de ces cinq œuvres :

Shining Girls : plusieurs années après une violente agression qui l’a projetée dans une réalité mouvante, Kirby Mazrachi apprend qu’un meurtre récent est lié à ce qui lui est arrivé. Elle fait équipe avec le journaliste chevronné Dan Velazquez pour comprendre son présent instable et affronter son passé.

WeCrashed : l'intrigue, inspirée de faits réels, se noue autour d'une histoire d'amour. En moins de dix ans, WeWork est passé d'un seul espace de coworking à une multinationale pesant 47 milliards de dollars. Puis, en moins d'un an, sa valeur s'est effondrée. Que s'est-il passé ?

They Call Me Magic : Une série documentaire de quatre épisodes retraçant la vie du légendaire basketteur surnommé Magic Johnsnon.

Cha Cha Real Smooth : Fraîchement sorti de l'université et sans chemin de vie clair, Andrew, 22 ans, est coincé à la maison avec sa famille dans le New Jersey. Mais s'il y a une chose qui appartient à son CV inexistant, c'est comment organiser une fête, ce qui lui vaut le travail parfait de danse motivante au bar et de bat mitzvah pour les camarades de classe de son jeune frère

The Big Conn : une série documentaire en quatre parties qui raconte l'incroyable histoire vraie de l'avocat plus grand que nature, Eric C. Conn, qui a volé plus d'un demi-milliard de dollars dans la plus grande affaire de fraude à la sécurité sociale de l'histoire

Source