Sorties jeux : Om Nom: Run, Motorsport Manager Online, Castlevania: SotN, CASE: Animatronics

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement SAINT SEIYA SHINING SOLDIERS, Om Nom: Run, Motorsport Manager Online, CASE: Animatronics ou encore Castlevania: SotN.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

La Forêt de la sorcière (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.9, 325 Mo, iOS 10.0, Toward Inc.)



Un mélange de RPG et de jeu de clic pour faire pousser l’Arbre-monde !



La forêt était autrefois belle et tranquille, grâce aux magies de l’Arbre-monde et de la sorcière.

Mais un jour, l’Arbre-monde prit feu sous l’effet d’une force inconnue.

La sorcière, gardienne de la forêt, perdit ses pouvoirs et ne put empêcher la contamination de la forêt.



Le Farfadet de lumière, en se sacrifiant, permit la renaissance de l’Arbre-monde et le réveil de la sorcière.

Faites pousser l’Arbre-monde pour rétablir la magie originale, purifier la forêt avec la sorcière et dévoiler la force mystérieuse ! Télécharger le jeu gratuit La Forêt de la sorcière





The Seven Deadly Sins (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 255 Mo, iOS 9.0, Netmarble Corporation)



Êtes-vous prêt à découvrir des combats dynamiques, des animations époustouflantes et une histoire fidèle au manga et à l'anime ?



Un tout nouveau RPG au tour par tour ! Une approche innovante du combat ! Un système de combat stratégique avec des combinaisons de compétences.

Les compétences de même rang peuvent passer au niveau supérieur quand elles sont placées côte à côte !



Ressentez l'ivresse du combat lors de chaque tour de ce système de combat dynamique.



Voir notre présentation de The Seven Deadly Sins. Télécharger le jeu gratuit The Seven Deadly Sins





SAINT SEIYA SHINING SOLDIERS (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 186 Mo, iOS 10.0, BANDAI NAMCO Entertainment Inc...)



« SAINT SEIYA SHINING SOLDIERS » est doté d'un système de combat en un contre un avec des commandes à choisir. Prenez part à des combats stratégiques de haut niveau en utilisant différentes affinités et tout un tas de compétences !

L'« Art de Septième sens » s'active après avoir chargé son Cosmos. Il permet d'infliger de lourds dégâts avec des effets visuels impressionnants !



Un beau retour de la licence dans un jeu en ligne, en 3D !



Voir notre présentation de Saint Seya Shining Soldiers. Télécharger le jeu gratuit SAINT SEIYA SHINING SOLDIERS





Piano Monsters: Jeu de musique (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0, 166 Mo, iOS 11.0, Mikhail Bakunovich)



Piano Monsters est un jeu amusant et un excellent exercice musical pour améliorer l'oreille. Il s'agit d'un jeu inhabituel avec des mécanismes uniques où vous utilisez votre voix pour contrôler les monstres. Ils vous entendent et réagissent à votre voix.

Douze monstres vivent au piano. Ils adorent manger des bonbons. Aidez ces créatures mignonnes à attraper les notes. Télécharger le jeu gratuit Piano Monsters: Jeu de musique





Om Nom: Run (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.2, 161 Mo, iOS 9.0, ZeptoLab UK Limited)



Sprinte non-stop, sprinte tous azimuts, mais surtout, sprinte pour la gloire dans Om Nom: Run, le nouveau jeu des créateurs de Cut the Rope ! Rejoins Om Nom et Om Nelle lors d'une course frénétiquement périlleuse à travers les rues et ruelles de Nomville : évite des obstacles in extremis, utilise des boosts pour dégager la voie et débloque des personnages issus tout droit de l'univers de Cut the Rope !



Voir notre présentation de Om Nom: Run. Télécharger le jeu gratuit Om Nom: Run





Motorsport Manager Online (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.01.01, 965 Mo, iOS 12.0, Playsport Games Ltd)



Avec Motorsport Manager Online, retrouvez en ligne la formule gagnante du jeu de stratégie de course automobile.



Créez votre propre écurie en recrutant des pilotes et en concevant des pièces toujours plus performantes, puis mesurez-vous contre d'autres managers du monde entier lors de courses en multijoueur pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes.



Parviendrez-vous jusqu'au Championnat Mondial de Sport Automobile, où les joueurs les plus redoutables s'affrontent chaque semaine, et à être sacré meilleur manager au monde ? Si vous aviez aimé les précédents titres, vous allez adorer ! Télécharger le jeu gratuit Motorsport Manager Online





Dragon Raja (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.4, 3,3 Go, iOS 10.0, Archosaur Games)



Créé avec Unreal Engine 4, Dragon Raja est un jeu mobile de monde ouvert de nouvelle génération qui offre un monde immersif gigantesque grâce à l'utilisation de technologies de pointe et de graphismes époustouflants.



Dans Dragon Raja, les joueurs peuvent créer des personnages uniques pour jouer, explorer et combattre aux côtés de leurs amis du monde entier. Voir notre présentation de Dragon Raja. Télécharger le jeu gratuit Dragon Raja





Cubox - A Puzzle Platformer (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone, v1.0, 248 Mo, iOS 9.0, Kofi Austin)



Sautez pour résoudre des énigmes dans ce jeu de plateforme et de puzzle, Cubox.



Cubox est un jeu de plateforme puzzle 2D où vous devez aider le carré à sauter à travers les plateformes pour accéder à un portail à la fin du niveau.



Sautez à gauche ou à droite pour atteindre les plates-formes. Télécharger le jeu gratuit Cubox - A Puzzle Platformer





Bio Inc. Nemesis - Plague Doc (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.5.0, 295 Mo, iOS 11.0, DryGin Studios)



Bio Inc. Nemesis est un simulateur de stratégie en temps réel et en free-to-play dans lequel vous formez une équipe de médecins pour inoculer des maladies mortelles à de malheureux patients.



Prenez la tête de votre propre hôpital et recrutez des médecins spécialisés dans de nombreux domaines différents, notamment la médecine moderne, les traitements alternatifs et la guérison spirituelle.



Influencez le mode de vie d'un patient et développez des facteurs de risque pour le rendre plus vulnérables à l'infection. Tuez le patient avant qu'une équipe adverse de médecins ne trouve un remède ou un vaccin pour le sauver ! Télécharger le jeu gratuit Bio Inc. Nemesis - Plague Doc





Beat Attack (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.1, 116 Mo, iOS 9.0, Genix Lab)



Beat Attack est un jeu de musique simple mais stimulant et divertissant pour tout le monde.



Contrôlez le point pour esquiver les objets rouges sur l'écran et ressentez les battements en cours de route.



Prêt? Que la musique commence! Télécharger le jeu gratuit Beat Attack





Awakening of Heroes (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 695 Mo, iOS 9.0, COFA Games)



Jouez à Awakening of Heroes, l'extraordinaire nouveau jeu de combat 5V5 !



Rejoignez des héros extraordinaires dans un nouveau jeu MOBA 5v5 gratuit, qui dépasse le stade de l'hilarant. Dominez l'arène de bataille dans ce jeu d'action mobile avec des éléments RPG et Battle Royale! Jouez à des matchs de combat classés 5ps5 PVP avec vos amis contre de vrais adversaires du monde entier dans des matchs de 10 minutes remplis d'action en temps réel. Télécharger le jeu gratuit Awakening of Heroes





Altered: Starless Night (Jeu, Livres / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2 (3), 33 Mo, iOS 13.2, Adam Shiri)



Il n'y a pas de malchance ... seulement de mauvaises décisions.



Starless Night, est le premier chapitre de la série Altered - une construction de votre propre expérience d'aventure, où chaque décision que vous prenez peut affecter considérablement le scénario!



Altered est un jeu de survie basé sur des histoires, rempli de moments fascinants et basé sur des personnages bien équilibrés avec lesquels vous vous connecterez rapidement. Il offre de nombreux résultats positifs possibles, mais pas nécessairement…



Il est temps pour vous de faire le tour de ce thriller de fiction interactive, qui vous attirera avec la narration de voix off, de magnifiques arrière-plans animés, de la musique et plus encore.



Uniquement en anglais Télécharger le jeu gratuit Altered: Starless Night





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

RPG Liege Dragon (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.1.2, 597 Mo, iOS 11.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.)



Avec Abigore, le dragon maléfique, revenant à la vie, le royaume de Blaze a été plongé dans la confusion. Yuran, qui a perdu la mémoire, assiste à la destruction d'un village et se dirige vers la capitale dans l'espoir de trouver quelque chose qu'il pourrait faire en cette période de destruction. Ici commence une aventure pour trouver les outils du dragon des trois héros, pour affronter le dragon ressuscité et apporter la paix au monde!



Engagez-vous avec des hordes de monstres dans des batailles au tour par tour et utilisez des pierres de sorcellerie pour acquérir des compétences! Télécharger RPG Liege Dragon à 8,99 €





Castlevania: SotN (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 326 Mo, iOS 9.0, KONAMI)



Cette œuvre maîtresse de la série Castlevania arrive enfin sur mobile. Bondissez, courez et taillez-vous un chemin à travers le vaste château de Dracula dans le rôle d'Alucard dans ce classique du RPG d'action. Découvrez une histoire prenante remplie d'ennemis uniques et de personnages fascinants.



Redécouvrez l'univers de Castlevania avec l'un de ses jeux les plus originaux, sa célèbre musique et ses graphismes sublimes.



Voir notre présentation de Castlevania SotN. Télécharger Castlevania: SotN à 3,49 €