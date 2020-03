Huawei travaille sur son propre moteur de recherche

Il faut en trouver des alternatives quand tous les services Google vous sont interdits... Huawei l'a bien compris, étant donné qu'ils sont en plein bras de fer avec le gouvernement américain et qu'ils ne peuvent pas travailler avec des firmes du pays.



Après avoir présenté son propre système d'exploitation - HarmonyOS, son store d'applications et la création de ses premiers services, le chinois serait actuellement en pleine préparation de son propre moteur de recherche.

Huawei prépare son moteur de recherche Internet

Depuis l'été dernier, le destin de Huawei a basculé suite à un bannissement des produits et des partenariats sur le sol américain. Ainsi, le constructeur doit se dépatouiller tout seul, en créant ses propres alternatives à Android et ses services.



Ainsi naquirent récemment HarmonyOS, App Gallery et Huawei Mobile Services, afin de pallier aux différentes problématiques...



En ce moment, les développeurs travailleraient sur la création d'un moteur de recherche et ils seraient déjà en plein test de ce dernier, comme le relève le site XDA.



Ces derniers ont d'ailleurs pu faire le test de cette fameuse version, qui serait pour le moment très simpliste, et c'est bien normal. En tout cas, il est impressionnant de voir à quelle vitesse réagit Huawei pour faire face à l'absence de Google...



