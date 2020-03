'Soccer Rally: Arena' : le Rocket League pour mobiles en soft-launch

Corentin Ruffin

Quelques années en arrière, nous apprenions que le studio Lava Skul travaillait sur le développement de leur nouveau jeu à destination de nos mobiles. Aujourd'hui, nous en savons un peu plus sur cette nouvelle création, puisqu'il s'agit de Soccer Rally: Arena (v1.2, 736 Mo, iOS 9.0), un jeu qui risque de parler à plusieurs personnes.



En effet, le concept n'est autre que celui de Rocket League, qui continue de suivre le chemin du succès sur PC et consoles. Le but ? Piloter une voiture sur un terrain géant, puis d'affronter d'autres joueurs dans un match de football quelque peu spécial.



Le jeu se place donc dans cette catégorie de "voitures jouant au football" tout en s'adaptant aux mobiles.

Soccer Rally: Arena amène Rocket League sur mobiles

Il faut dire que depuis quelques années, Soccer Rally et 2 amènent déjà ce concept sur l'App Store, mais avec un manque crucial : la présence du mulitjoueur. Dans ce nouvel opus, c'est désormais possible, puisqu'on parle de 3 contre 3 en ligne.



Le jeu Soccer Rally: Arena est désormais disponible en soft-launch sur le store américain, et c'est une très bonne nouvelle, plus de deux ans après le début du développement.



Plusieurs modes de jeux sont disponibles, et il est également possible de jouer avec (ou contre) des joueurs Android. Encore un peu de patience...

