Angry Birds Casual : retour aux sources pour Rovio

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Les développeurs de Rovio et leurs célèbres oiseaux Angry Birds sont de retour sur nos mobiles, et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont fait le choix de revenir aux sources. Ainsi, le nouveau jeu Angry Birds Casual (v0.2.0, 124 Mo, iOS 12.0) est actuellement disponible en soft-launch aux États-Unis, avant une arrivée prochaine dans le monde entier.



Pour ce nouvel opus, le studio a fait le choix de la simplicité et de la mise en place basique du premier volet sorti sur nos mobiles à l'époque : adieu le superflu, on retrouve l'esprit Angry Birds, et c'est plaisant !

Angry Birds Casual en soft-launch aux États-Unis

Ces dernières années, vous n'avez pas pu passer à côté de la saga vidéoludique Angry Birds : après avoir fait un carton sur l'App Store et le Play Store, le jeu a été décliné en plusieurs versions, et même en un film.



Le problème, c'est que le studio a tenté de profiter de sa grosse base de fans pour sortir des machines à sous, bourrées d'achats intégrés, comme ça a pu être le cas pour Angry Birds GO.



Avec Angry Birds Casual, le but est à nouveau simple : nous avons un nombre limité d'oiseaux à catapulter au travers de différents niveaux pour sauver des lucioles.



Au programme, des centaines de niveaux avec de nouveaux personnages à débloquer. Il faudra encore patienter pour une sortie en France !

