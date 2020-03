Battleverse Champions : les développeurs de Guild Wars préparent un Arena Brawler

Corentin Ruffin

Si vous êtes joueur régulier ou que vous suivez l'actualité des jeux vidéo, vous devez certainement connaître Guild Wars, jeu de rôle en ligne compétitif très populaire.



En 2018, certains développeurs derrière le projet ont décidé de créer un nouveau studio du nom de Tenacious Entertainment. Le but ? "Bouleverser la façon dont les choses se font sur mobile"...



Leur première création se nommera Battleverse Champions et prendra la forme d'un Arena Brawler en 1 contre 1.

Tenacious Entertainment annonce le jeu Battleverse Champions

En automne dernier, les développeurs ont ainsi obtenu un financement pour apporter "une innovation exceptionnelle et des expériences mémorables quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils se trouvent".



Une phrase qui donne envie, mais dont on ne savait pas grand chose, jusqu'à aujourd'hui : on sait désormais que le studio travaille sur Battleverse Champions qui prendra la forme "d'un jeu de combat d'arène compétitif mettant l'accent sur la progression des personnages et sans mécanisme de paiement pour gagner".



Une bien belle nouvelle que cette formule de 1 contre 1 là où les autres studios privilégient les matchs en équipe. Avec ce concept, vous ne pouvez que compter sur vous-même, et c'est pas plus mal.



Le jeu semble fort coloré et promet pas mal de personnages avec plusieurs modes de jeu dont le jeu classé et occasionnel. Reste désormais à savoir quand le jeu fera son arrivée !

