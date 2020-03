Tag Heuer lance ses nouvelles montres Connected v3

Il y a 51 min

Alban Martin

Réagir

La marque suisse TAG Heuer revient sur le marché des montres connectées avec la troisième génération de sa game Connected. Comme précédemment, TAG conserve un design traditionnel inspiré des montres Carrera mais avec des ajouts technologiques pour suivre les sportifs les plus exigeants... et avec un certain budget.

Tag Heuer Connected 2020 : les nouveautés

Cette nouvelle version 2020 ne reprend pas toutes les idées de la version précédente. En effet, la version 2 avait rendu possible la modularisation de la montre en troquant les éléments électroniques par des éléments mécaniques pour les personnes déçues du résultat. La troisième génération revient donc aux sources introduites en 2015 par le tout premier modèle Connected.



De même, la marque ne conserve que la taille de 45mm, un modèle pour "gros" poignets. La 41mm a été supprimée pour simplifier la gamme, et certainement parce qu'elle ne se vendait pas assez. A titre de comparaison, une Apple Watch est vendu en 40 et 44mm.



Pour se démarquer, la Connected 3.0 est déclinée en boitiers acier ou titane avec une lunette en céramique. Le cadran est quant à lui protégé par un verre saphir.



Côté technologie, Google Wear OS est embarqué et propulsé par une puce Snapdragon Wear 3100 qui date de 2018. L'autonomie reste identique avec une recharge nécessaire chaque jour.



Mais le plus intéressant concerne la mise à niveau des capteurs avec un cardiofréquencemètre, un accéléromètre, un gyroscope et une boussole. Tout un arsenal déjà présent chez les concurrents et qui permet de suivre les sportifs, quelque soit leur passion. Tag entend notamment soigner les fans de golf, de vélo, de course à pied et de fitness. Dommage qu'un ECG ne soit pas présent.



La Connected compense avec des matériaux nobles et une conception du niveau des modèles suisses traditionnels. Du coup, le prix suit logiquement cette tendance avec un tarif qui démarre à 1700€ et qui termine à 2250€.

La vidéo de présentation de la nouvelle Connected :