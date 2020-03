Google Stadia : comment avoir les 3 mois gratuits ?

Vous avez peut-être entendu parler de Google Stadia, le service de streaming de jeux vidéo de la firme américaine. La bonne nouvelle, si vous souhaitez faire des économies, c'est qu'il est possible d'avoir accès à 3 mois de la version Pro gratuitement. Ainsi, vous pourrez vous faire votre propre avis sur la liste de jeux proposés par Google, bien que ces derniers l'aient amélioré ces dernières semaines. Pour être éligible aux 3 mois, il faut être détenteur d’un Chromecast Ultra (cf promo chez Darty ) et avoir accepté les mails commerciaux de la part de Google : car oui, le code donnant accès à cette offre a été envoyé par... courrier électronique. Si jamais vous possédez un Chromecast Ultra , mais que vous n'avez pas autorisé la firme à vous envoyer des mails, il est encore temps de changer...

Le marché du streaming vidéo est en plein boom, mais également en plein rodage, qui ne réussit pas à tout le monde... Entre la disparition de Shadow de l'App Store, les blocages d'Apple au sein de l'App Store et l'échec du lancement de Google Stadia , il est difficile d'imaginer la suite. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, si vous souhaitez tester le nouveau service de Google, il faut savoir que le géant américain offre actuellement 3 mois de Google Stadia Pro à certaines personnes. Alors, faites-vous partie des "heureux" sélectionnés ? C'est ce que nous allons voir dans cet article.

