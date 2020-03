Quels services de streaming sur iPhone pour le confinement ?

Bien que le mot confinement n'ait pas été prononcé par notre président, Emmanuel Macron, les nouveaux dispositifs mis en place par l'État pour venir à bout de la propagation du coronavirus y ressemblent grandement.



Pendant les 15 prochains jours, il est donc fortement conseillé de rester chez soi, sauf pour une raison valable, ce qui risque de provoquer l'ennui chez certains.



Heureusement, il est possible de profiter de ce temps libre (si vous ne travaillez pas) pour lire des livres, s'occuper des papiers en attente, mais également pour regarder des films et se mettre à jour sur les séries.



Pour cela, quelques applications et services de streaming sont disponibles sur l'App Store. Voici un petit rappel :

Cinq services de streaming disponibles sur iOS

Netflix (App, iPhone / iPad, v12.23.0, 78 Mo, iOS 12.0)



Découvrez des milliers d'heures de programmes, dont des séries TV, des documentaires et des films originaux primés.



Netflix propose des programmes suffisamment variés pour que tout le monde y trouve son compte. Il y a même un espace sécurisé spécialement conçu pour les enfants, avec des programmes qui plairont à toute la famille. Télécharger l'app gratuite Netflix





Apple TV+ (App, iPhone / iPad, v1.5, 1 Mo, iOS 10.2)



Retrouvez tous vos films et séries préférées dans une seule et même app. Regardez les Apple Originals exclusifs d’Apple TV+. Achetez ou louez des films récents et populaires. Abonnez-vous aux chaînes premium. Accédez à tout depuis les meilleures apps de streaming. Profitez d’un contenu personnalisé et sélectionné pour vous.



Ce tout nouveau service de streaming propose des séries et des films originaux créés par les plus grands talents de la télévision et du cinéma, tels que Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jason Momoa, Hailee Steinfeld et bien d’autres.

Télécharger l'app gratuite Apple TV+





Plex (App, iPhone / iPad, v6.9, 235 Mo, iOS 10.3)



Plex a toujours été une application intéressante pour regarder des films et séries téléchargés sur son Mac ou son PC. Disponible sur l'Apple TV et de nombreux autres appareils, il vous suffit sur votre ordinateur de sélectionner au préalable le dossier où que vous voulez que Plex scanne les fichiers et celui-ci vous donne après la visibilité de ce qu'il y a dans ce dossier via une application Plex installée sur un autre appareil.



Mais, depuis peu, Plex s'est également lancé dans le streaming avec du contenu provenant de chez MGM, Warner Bros, Legendary et Lionsgate. Pas d'abonnement mensuel, mais bel et bien le visionnage de plusieurs publicités ! Télécharger l'app gratuite Plex





OCS (App, iPhone / iPad, v2.0.9, 117 Mo, iOS 10.0)



Profitez des derniers films à partir de 6 mois après leur sortie en salle et de vos séries moins de 24 heures après leur diffusion US à streamer et télécharger



• Téléchargez à l’avance vos programmes préférés, et regardez les où vous voulez

• Vous êtes The Walking Dead alors qu’il est plutôt « Comédies romantiques » ? Utilisez jusqu’à 3 connexions simultanées*, sur les écrans de votre choix.

• Confortablement installés sur votre canapé, profitez de votre écran TV grâce à la formule « + cast et TV ».

• Watchmen, Game of Thrones, Chernobyl, Sex and the City… Toutes les séries HBO en intégralité. Télécharger l'app gratuite OCS