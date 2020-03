PlayStation 5 : on connaît les caractéristiques techniques de la console

C'est donc officiel, au travers d'une conférence soporifique et beaucoup trop technique, les hommes de Sony ont fait la présentation des caractéristiques de la nouvelle console, la PS5.



Attention, c'est un véritable mastodonte que le nippon nous réserve, répondant ainsi à Microsoft d'une fort belle façon.

La PlayStation 5 montre ses muscles, à défaut du design

Sony a ainsi fait le tour des possibilités et des fonctionnalités de la PlayStation 5, nous apprenant ainsi que la console aura un disque dur SSD amovible (825 Go), une puce graphique AMD RDNA 2 permettant le ray tracing en temps réel et gérera l'Audio 3D.



Concernant la rétrocompatibilité, la console pourra faire tourner les 100 jeux les plus joués sur PS4 dans un premier temps. On pensait que Sony avait prévu d'être compatible avec tous les jeux de PS1, PS2, PS3 et PS4.



Les caractéristiques techniques de la PlayStation 5 contre la Xbox Series X. On s'aperçoit que Microsoft semble plus performant sur le papier, notamment sur la partie GPU même si la fréquence des unités est favorable à la PS5. Par contre, les temps de lecture / écriture sont en faveur de Sony.



Voici le détail des forces en présence :