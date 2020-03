Confinement : la saga vidéoludique Kingdom Rush gratuite sur iOS

Guillaume Gabriel

Si vous ne connaissez pas encore la saga Kingdom Rush, on parle de trois opus de tower defense dans lequel vous incarnez le général de Sa Majesté le Roi Denas pour combattre des hordes d’ennemis attaquant les villages.



Sans vous révéler l’histoire en entier, vous verrez par la suite que ces attaques ne sont pas isolées et que le Royaume est en grand danger. La belle nouvelle, c'est que les 3 jeux, coûtant en temps normal entre 3,49€ et 4,49€, sont gratuits pour une durée limitée.



Cette gratuité vient s'ajouter au rayon des développeurs qui souhaitent nous aider durant la période de confinement, après Football Manager, Mini Metro et Alto's Adventure.

Les trois opus de Kingdom Rush sont gratuits

Kingdom Rush Frontiers (Jeu, Action / Stratégie, iPhone, v2.8, 223 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à gratuit.



Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence. Voici le second épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : La réalisation très soignée

Télécharger le jeu gratuit Kingdom Rush Frontiers





Kingdom Rush Origins (Jeu, Action, iPhone, v2.7, 291 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 3,49 € à gratuit.



Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence.



Voici le troisième épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : Une valeur sûre dans le domaine

Télécharger le jeu gratuit Kingdom Rush Origins