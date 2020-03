Thierry Breton demande à Netflix ou Amazon d'arrêter la HD pendant le confinement

Avec le confinement à domicile de tous les Français, ce sont des dizaines de millions de personnes qui utilisent internet à domicile ou via la 3G/4G. Jamais les réseaux de nos opérateurs avaient autant été sollicités. Pour favoriser le télétravail et passer le divertissement en second plan, Thierry Breton le commissaire européen chargé du marché intérieur demande à Netflix ou Amazon de supprimer temporairement la 4K et la HD pour lâcher un peu la pression sur le trafic internet.

La situation devient tendue

Nous ne le remarquons pas spécialement, mais les fournisseurs d'accès à internet sont actuellement dans une situation qui est très compliquée. L'objectif actuel est de maintenir la qualité de réseau habituelle alors que le trafic est en explosion avec les jeux en ligne, les plateformes de streaming et les millions de personnes qui travaillent à distance via leur connexion personnelle.

Thierry Breton a alors eu une idée pour décharger le trafic internet qui est en grande partie occupé par Netflix et Amazon Prime Vidéo. L'idée de supprimer la haute définition et la 4K, puisque quand vous regardez un contenu en qualité bas débit ou en standard, la consommation de la bande passante est complètement différente. Si cela est fait à l'échelle nationale, ça serait un énorme soulagement pour les réseaux des FAI français.

Pour le commissaire européen, il est urgent que les plateformes de streaming réagissent, il a d'ailleurs appelé Reed Hastings le CEO de Netflix et a dévoilé l'échange téléphonique qu'il a eu avec lui sur Twitter.

Pour changer les mentalités par rapport à la consommation d'internet en période de crise sanitaire aussi intense, il déclare : "Plates-formes de streaming, opérateurs de télécommunications et utilisateurs, nous avons tous la responsabilité commune de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'Internet pendant la lutte contre la propagation du virus".



Sa proposition est de supprimer la HD et l’UHD (4K) sur les horaires les plus critiques, c'est-à-dire en journée quand les gens sont en télétravail. En soirée les plateformes de streaming pourraient réactiver la Haute Définition et l'Ultra HD.

Thierry Breton propose aussi aux utilisateurs de réduire la qualité d'image de ce qu'il regarde, que ça soit sur Amazon Prime Vidéo ou YouTube par exemple.



Pour les FAI, voici les recommandations : "Les opérateurs de télécommunications qui fournissent des services d'accès à l'internet sont invités à prendre des mesures afin de prévenir et d'atténuer les effets de l'encombrement imminent des réseaux, en utilisant les possibilités offertes par la réglementation européenne sur l'accès ouvert à l'internet".`

À voir si les plateformes de streaming (dont Netflix le principal visé) vont accepter cette demande...



