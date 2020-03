L'app HouseParty a une croissance impressionnante sur l'App Store depuis le début du confinement

En France comme dans de nombreux autres pays, il est recommandé de rester chez soi et de ne pas sortir. Un moment historique qui est rarement arrivé dans l'histoire. Heureusement en 2020 nous avons une multitude de moyens de communication à distance. Depuis plusieurs jours les apps de messageries et de conversation vidéo explosent les compteurs de téléchargements, c'est le cas de "Houseparty" qui a une fréquentation plus importante que d'habitude.

Houseparty une app de conversation vidéo qui devient tendance

Il n'est pas toujours facile de s'occuper quand on est confiné à domicile, c'est encore pire quand on vit seul. Depuis le début de confinement dans de nombreux États des États-Unis ou même pays européens comme la France, l'Espagne et l'Italie, les applications comme WhatsApp, FaceTime, Snapchat, Facebook Messenger sont largement plus utilisées pour communiquer avec ses proches.

L'application qui s'appelle "Houseparty" profite elle de la situation pour gagner en popularité, puisque depuis le confinement l'app ne cesse de grimper les places dans le classement de l'App Store. Actuellement elle est classée 2e dans les réseaux sociaux.



Pour attirer les utilisateurs, Houseparty mise sur le "fun". Les développeurs de l'application se sont dit "des apps pour communiquer en vidéo il y en a des dizaines et des dizaines sur iOS, démarquons-nous !".

Il est alors venu l'idée de créer des conversations vidéos avec des divertissements. Vous pouvez avec vos amis ou de la famille jouer à des jeux en ligne comme par exemple Time's Up, ou même Trivial Pursuit.

Ce qui est particulier c'est que l'app se considère comme une "Maison". Dès qu'une personne est connectée, elle rejoint la maison dans laquelle vous êtes aussi. Il est alors affiché un statut "en ligne" qui indique que votre correspondant est présent sur l'app et prêt à recevoir un appel vidéo !

HousePart est une application qui vous permet de rester en contact avec vos proches, tout en s'amusant avec eux, comme s'ils étaient à côté de vous.



House Party est disponible sur iPhone. Vous devez avoir iOS 9 minimum pour la télécharger, dans l'ensemble l'application ne vous prendra pas trop de place puisque sa taille n'est que de 82,7 Mo. Elle est aussi disponible sur iPad, iPod Touch et Mac.

Vu le nombre de téléchargements qu'il y a eu depuis le début de la semaine, il y a fort à parier que beaucoup de vos proches ont déjà créé un compte !

Petite information importante à savoir, c'est qu'il n'y a aucune barrière entre iOS et Android, vous pourrez communiquer et jouer avec quelqu'un qui n'a pas de produits Apple.

