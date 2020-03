Bowling Crew : du bowling déjanté en ligne sur l'App Store

Guillaume Gabriel

Il va en falloir des divertissements pendant ce confinement, qui pourrait bien être prolongé dans les prochains jours par l'état... Et l'un des acteurs principaux pour nous aider durant cette période délicate, c'est notre smartphone (que l'on se doit de nettoyer de façon journalière) puisque l'App Store regorge de jeux.



Et le gros plus, c'est que tous les jours, nous pouvons en découvrir de nouveaux, pour tous les goûts. Le dernier en date se nomme Bowling Crew (v1.0, 136 Mo, iOS 12.0) et nous propose un jeu de bowling en ligne un peu spécial..

Bowling Crew débarque sur l'App Store et le Play Store

Dans Bowling Crew, vous pouvez améliorer vos boules, déverrouiller de nouvelles séries compétitives à mesure que vous progressez et affronter d'autres joueurs en ligne afin de dominer le classement et d'enchaîner les strikes !

On parle donc d'une nouvelle expérience sportive farfelue qui s'inspire d'autres jeux populaires, qui ressemble à Golf Clash, mais sur des pistes de bowling. Il faut dire que les jeux multijoueurs rapides sont devenus extrêmement populaires sur nos mobiles, et si les développeurs trouvent la bonne formule, il peut s'agir d'une véritable mine d'or.



Bowling Crew est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés.

