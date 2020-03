Sony le promet, la majorité des jeux PS4 fonctionneront sur la PS5

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

5

C'est désormais officiel depuis plusieurs mois, la PlayStation 5 n'est plus une rumeur, et on connait même ses caractéristiques techniques. Sony s'est exprimé sur les jeux PS4 qui devraient fonctionner sur la PS5 pour éviter aux joueurs d'avoir à racheter les jeux qu'ils possèdent déjà. Cependant, au-delà de cette promesse, la faisabilité de porter la totalité des jeux PS4 vers la PS5 n'est pas possible.

Sony va faire le maximum

L'entreprise s'y engage et ne veut pas décevoir les joueurs qui achèteront sa nouvelle console. Sony est conscient qu'acheter un jeu est un budget, surtout quand la majorité de ses clients sont adolescents et très souvent sans revenu. L'entreprise a promis de faire au mieux pour que les jeux PS4 fonctionnent sur la PS5. Sur le blog PlayStation, on peut apercevoir une information très intéressante sur le sujet. Sony n'assure pas à 100% que tous les jeux pourront fonctionner sur PS5, mais la majorité devrait être compatible avec la nouvelle console. Il est écrit dans le billet : "Avec tous les jeux incroyables du catalogue PS4, nous avons consacré des efforts considérables pour permettre à nos fans de jouer leurs favoris sur PS5". Sony poursuit en déclarant : "Nous prévoyons que les titres rétrocompatibles fonctionneront à une fréquence boostée sur PS5 afin qu'ils puissent bénéficier de fréquences d'images plus élevées ou plus stables et de résolutions potentiellement plus élevées. Nous évaluons actuellement les jeux titre par titre pour repérer les problèmes nécessitant un ajustement de la part des développeurs de logiciels d'origine".

À l’heure actuelle, il y a plus de 4000 jeux compatibles avec la PlayStation 4, environ plus de 95% pourront être lu par la PS5. Cependant, malgré les efforts de Sony certains ne pourront pas l'être. Malheureusement la firme n'a pas donné d'indice sur des exemples de jeux qui ne pourront pas fonctionner sur PS5, ni les critères justifiant le problème de compatibilité.

Malgré tout ce qui reste rassurant, c'est que les 100 meilleurs jeux en ce moment sur la PS4 seront tous jouables sur PS5 dès le départ.