Disney+ repousse la sortie en France au 7 avril

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

19

Coup de théâtre en ce samedi soir de confinement ! Alors que la sortie du nouveau service de streaming "Disney+" était prévue dans seulement 72 heures, le compte Twitter vient de lancer une bombe atomique en annonçant que la sortie est repoussée sur la demande du gouvernement français.

Disney+ la sortie sera finalement le 7 avril

C'est avec une énorme déception que nous vous annonçons ce soir que Disney+ a décidé de repousser son lancement en France. En effet, suite à la consommation trop importante de trafic internet, le gouvernement d'Emmanuel Macron a demandé à Disney de décaler sa date de lancement initialement prévu le 24 mars.

C'est une décision que prend à contrecoeur le géant américain qui était heureux de lancer son offre dans un contexte où les gens avaient le temps de découvrir le grand catalogue avec les licences Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

La décision a dû être prise à la dernière minute en interne puisqu'à 12h le compte Twitter de Disney+ France annonçait le lancement dans 3 jours et à 18h37 le compte Twitter dévoilait la mauvaise nouvelle.

Bien évidemment, les premières réactions sont à 50/50 entre la déception et l'énervement. Mais si cette demande a été faite par le gouvernement c'est pour limiter l'utilisation du trafic internet afin de préserver le télétravail. On a pu voir l'impressionnant succès du lancement de Disney+ aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas début novembre 2019, si le lancement avait eu lieu il y a 72 heures il y aurait eu un énorme risque pour les infrastructures des FAI français.



Disney a donc accepté de repousser son lancement et le fera le 7 avril, en espérant que la situation sera résolue ou améliorée d'ici là.

En attendant, ça aurait bien été utile Disney+ pendant le confinement...



Encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming Disney+ arrive bientôt… mais à la demande du @GouvernementFR, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu'au mardi 7 avril 2020. #DisneyPlus — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 21, 2020

