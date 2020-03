Paramount annule la sortie d'un film au cinéma pour le sortir sur Netflix

Julien Russo

Dans une situation de confinement comme celle-ci, les cinémas ne tournent plus et tout le business des sociétés de production cinématographique tombe à l'eau. La seule solution pour atteindre le public reste de mettre à disposition les dernières nouveautés déjà bouclées et prêtes sur les plateformes de vidéo à la demande du type iTunes ou via les plateformes de streaming par abonnement du type Netflix.

Paramount fait un deal avec Netflix

"The Lovebirds" est un film réalisé par Michael Showalter, il était censé être la comédie romantique de l'année qui devait rencontrer un important succès au cinéma. Au vu de la propagation du Covid-19 et du confinement de plusieurs millions de personnes aux États-Unis, comme en Europe, Paramount a décidé de proposer ce film sur Netflix !

C'est Deadline et Hollywood Reporter qui dévoilent les coulisses de cet accord entre Paramount et Netflix. Notons quand même que ce sera la première fois qu'un film qui était initialement prévu pour sortir dans les salles se retrouve sur une plateforme de streaming.

Il n'y a pour l'instant pas de date communiqué pour la disponibilité du film sur Netflix. On ne sait pas non plus si cela concerne que les États-Unis ou également le reste du monde.

The Lovebirds raconte l'histoire d'un couple proche de la rupture qui se retrouve impliqué dans un meurtre mystérieux. Les anciens tourtereaux doivent tout faire pour effacer leurs noms sur la liste des suspects sans que leur conflit personnel prenne le pas sur leur objectif premier : être disculpés.

Le couple est joué par Kumail Nanjiani (aperçu dans la série Apple "Little America") et Issa Rae (qui a joué dans la série HBO Insecure).



Paramount n'est pas le seul studio à annuler la sortie de ses films au cinéma pour privilégier une diffusion sur internet. Universal a pris la même décision en sortant trois de ses films vendredi dernier sur l'iTunes américain, avec une location fixée à 20 dollars.