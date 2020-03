Bomb Chicken : la poule pondeuse de bombes en précommande

Déjà disponible sur PC, PS4 et Nintendo Switch, le jeu a reçu des retours positifs de la part des joueurs. Sortie prévue le 1er avril prochain dans un format premium, étant donné que le jeu coûtera 5,49€ à sa sortie. Alors, qui est apparu en premier, la poule ou la bombe ?

Suite à un accident, une poule apparemment ordinaire se transforme en héroïne pondeuse de bombes. Explorez l'incroyable mécanique de la ponte de bombes dans ce jeu de plateforme et d'exploration explosif.

Ainsi, la petite poule pondeuse s'aventurera sur les terrains de BFC et de son produit phare, une sauce piquante bleue addictive.

