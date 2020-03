Les meilleurs jeux de plateau iOS pour lutter contre le confinement

Avec l'arrivée en Europe du coronavirus et du confinement de plus en plus appliqué dans les pays, il est difficile de se divertir, surtout pour les personnes en appartement, sans accès à l'extérieur.



Vous pouvez toujours opter pour le sport, mais également sur les jeux présents au sein de l'App Store : c'est justement le but de cet article que de lister les jeux de société disponibles sur iOS, pour pouvoir jouer avec vos amis !



Les meilleurs jeux de plateau sur iOS

UNO! (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.33, 294 Mo, iOS 9.0, Mattel163 Limited)



Redécouvrez UNO!™ comme vous ne l'avez encore jamais vu. Le célèbre jeu de cartes a maintenant de nouvelles règles, des tournois, un mode aventure, et bien plus encore ! À la maison ou en voyage, lancez des parties quand vous voulez. Que vous soyez un vétéran du UNO!™ ou que vous jouiez pour la première fois, de nombreux défis vous attendent, avec des récompenses à la clé. UNO!™ est un jeu compétitif idéal pour toute la famille. Télécharger le jeu gratuit UNO!





Scrabble GO (Jeu, Mots / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.21.2, 226 Mo, iOS 10.0, Scopely)



Bienvenue sur Scrabble GO, la nouvelle version mise à jour du jeu de lettres que le monde adore !



Jouez au Scrabble classique, le jeu que le monde adore depuis plus de 70 ans ! Avec le plateau, les lettres et le dictionnaire officiel, Scrabble GO propose une expérience de mots croisés parfaitement authentique.



Le jeu que vous adorez, avec une multitude de nouvelles fonctionnalités à découvrir. Lancez-vous avec une partie en duo, puis testez votre niveau avec l'un des quatre modes rapidité !



Jouez avec vos amis et vos proches Facebook ! Élargissez votre cercle grâce à une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de rester connecté avec les autres joueurs en toute simplicité. Vous allez adorer ! Télécharger le jeu gratuit Scrabble GO





Civilization VI (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.0, 2,9 Go, iOS 12.0, Aspyr Media, Inc.)



Civilization 6 est encore un excellent portage issu du monde PC. C’est un jeu de stratégie mythique que l’on classe en 4X.

Cela signifie que le titre est axé sur le mantra « eXplore, eXpand, eXploit et eXterminate ».



Si vous n'y avez jamais joué, Civilization est un jeu de stratégie au tour-par-tour dans lequel vous tentez de bâtir un empire qui résistera au temps. Devenez le Maître du monde en instaurant et en dirigeant une civilisation depuis l'âge de pierre jusqu'à celui de l'information. Télécharger le jeu gratuit Civilization VI





PROMOS iOS :

Mille Bornes (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.3.7, 335 Mo, iOS 8.0, Asmodee Digital)



Saute dans ta voiture, choisis ton personnage et prends la route ! Dans ce grand classique du jeu de cartes, l'objectif est simple : arriver en premier aux 1000 bornes ! Affronte jusqu'à trois amis sur le même appareil, ou mesure-toi à l'IA ! Qui a le plus de talent derrière le volant ?

Sélectionne différentes cartes à parcourir, joue en mode portrait ou paysage et tente d'arriver en premier sur la ligne d'arrivée !

Télécharger Mille Bornes à 2,29 €





Pandemic: The Board Game (Jeu, Jeux de société / Simulation, iPhone / iPad, v1.2.5, 70 Mo, iOS 7.1, Asmodee Digital)



Dans le thème... Un jeu de plateau dans l'esprit de Plague Inc qui vous demande de combattre quatre maladies mortelles. Jouez à 2, 3 ou 4 joueurs, où chaque participant aura un rôle à jouer dans ce combat.



Si vous aimez les jeux de stratégie et de puzzles, en voilà un bon car si vous ne réfléchissez pas bien avant d'agir, il sera impossible d'endiguer la maladie. Dommage que le multi-local ne soit pas accompagné d'un multi en ligne. Télécharger Pandemic: The Board Game à 5,49 €





Splendor (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v2.3.7.804, 144 Mo, iOS 9.0, Asmodee Digital)



La version numérique officielle du célèbre jeu de société. Le but du jeu est de mettre en place la meilleure guilde marchande et de devenir le marchand le plus célèbre au monde. Le joueur qui accumule le plus de points de Prestige remporte la partie. Télécharger Splendor à 5,49 €





Monopoly (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.0, 376 Mo, iOS 10.0, Marmalade Game Studio)



Achetez, vendez et planifiez votre chemin vers la richesse dans MONOPOLY, le fameux jeu de société Hasbro et éternel classique apprécié par des milliards de personnes dans le monde entier. Le jeu de société que vous connaissez et adorez est disponible sur téléphone portable et tablette !



Découvrez le jeu de société classique dans une toute nouvelle version. La version de Marmalade Game Studio de MONOPOLY sur iOS donne vie à la planche de jeu avec une magnifique ville animée en 3D. Le jeu a été soigneusement conçu pour une expérience mobile interactive sans effort que toute la famille va adorer. Télécharger Monopoly à 4,49 €





Terraforming Mars (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1368, 234 Mo, iOS 10.0, Asmodee Digital)



CRÉEZ LA VIE SUR MARS



Dirigez une corporation et lancez d'ambitieux projets pour terraformer Mars. Dirigez d'incroyables chantiers, gérez la production de vos ressources, placez villes, forêts et océans, et disputez des récompenses et des objectifs pour remporter la partie ! Télécharger Terraforming Mars à 9,99 €





Ticket to Ride (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v2.6.10, 640 Mo, iOS 8.0, Asmodee Digital)



Voici un jeu de plateau adapté à l'iPhone dans lequel vous allez devoir bâtir votre empire ferroviaire. Embarquez pour une aventure ferroviaire sans précédent, affrontez les joueurs du monde entier grâce au mode multijoueur asynchrone et découvrez un mode solo très équilibré sur les différents plateaux !



Avec plus de 50 millions de parties disputées en ligne et une nouvelle partie lancée toutes les quatre secondes, Ticket to Ride apporte une expérience de jeu unique en son genre dans le domaine. Télécharger Ticket to Ride à 4,49 €