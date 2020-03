Même avec le confinement, Apple TV+ a du mal à attirer les nouveaux abonnés

Il y a 4 heures

Julien Russo

4

Si vous êtes abonné Apple TV+, vous savez probablement que le gros point faible du service de streaming d'Apple est la quantité de contenu. L'entreprise a fait le choix de ne proposer que des créations originales, ce qui prend du temps à sortir. On aurait pu se dire qu'avec le confinement à domicile, le nombre d'abonnés à Apple TV+ allait gonfler, mais pas du tout... La croissance est très faible, probablement à cause du manque d'attractivité !

Apple paie l'absence d'investissement dans l'achat de contenus

La firme de Cupertino a fait le choix de ne pas investir dans l'achat de contenus. Elle aurait pu acheter des contenus Fox, HBO, CBS, NBC, ABC... Mais Apple a préféré faire du 100% maison dans les films et séries disponibles sur Apple TV+, ce qui provoque un catalogue assez vide comparé à la concurrence. D'ailleurs, cela ne devrait pas s'arranger à court terme, puisque tous les tournages sont suspendus à cause du Covid-19.



Ce manque de contenus semble créer une énorme perte d'intérêt et ne motive pas les utilisateurs à s'abonner au service de streaming d'Apple.

D'après les dernières informations provenant de Forbes, le confinement profiterait largement plus à Disney+, qu'à Apple TV+. Il est révélé que le service d'Apple a une croissance de +10% depuis le début du confinement aux États-Unis, quand à côté le service de Disney voit ses chiffres tripler !

"Alors que les Américains se préparent à passer des semaines (ou des mois) à l'intérieur alors que la pandémie de coronavirus se propage, ils s'abonnent à des services de streaming supplémentaires, Disney + s'avérant de loin le choix le plus populaire."

Sur la période du 14 au 16 mars, les inscriptions sur Disney+ ont triplé par rapport au week-end précédent. Aux États-Unis, les autres services de streaming explosent aussi les statistiques comme HBO Now qui a une hausse de +90% de souscription d'abonnement, mais aussi Showtime qui enregistre une performance de +78%.

Du côté de Netflix, on est à une croissance de +47% par rapport au week-end précédent.



Le rapport explique que le cas d'Apple TV+ est décevant, mais en même temps ce n'est pas surprenant, puisqu'un abonné en confinement a vite fait le tour du catalogue surtout si beaucoup des contenus disponibles ne lui plaisent pas.

"Apple n'a enregistré qu'une augmentation de 10% du nombre de nouveaux abonnés par rapport à la semaine précédente, le plus bas de tous les principaux services de streaming."

Pour justifier cette petite performance, on pourrait se dire que le service est encore jeune, que la période d'essai est courte et que l'application n'est pas accessible à tout le monde. D'après Forbes, toutes les personnes qui disent être intéressées par Apple TV+ sont déjà dans la période de gratuité d'un an grâce à l'achat d'un produit Apple ou paient déjà leur abonnement 4,99€/mois.



Imaginez une seule seconde si Apple avait fait une app spéciale "Apple TV+" et avait acheté une masse de séries et films avec des catégories "Comédie, Action, Science-fiction, Horreur...", le succès serait incroyable et la firme californienne rivaliserait sans aucun problème avec Netflix et Disney+.