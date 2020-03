Reventure : que diriez-vous d'incarner un héros du dimanche ?

il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Un nouveau jeu vient de faire son arrivée au sein de l'App Store : son nom ? Reventure (v1.6.8, 184 Mo, iOS 11.0) ! Ce dernier propose un jeu d'aventure qui se vante d'être le seul et l'unique à proposer 100 fins différentes.



Oui, vous avez bien lu, la différence avec les autres jeux du genre se situe sur sa diversité, qui repose sur les différents chemins choisis, tout comme les décisions.



L'autre point fort ? Son humour... Tout au long de votre chemin, vous pourrez effectuer des actions plus ou moins... spéciales !

Reventure : le jeu d'aventure aux 100 fins différentes

Sorti en juin 2019 sur Steam, le jeu Reventure a été acclamé par la critique et par les joueurs, notamment grâce à ses nombreuses possibilités. Vous croisez des chats ? Vous pourrez leur faire un câlin, ou alors... les défoncer avec votre arme !



Un dragon apparaît au loin... Que direz-vous de devenir son ami ? Une princesse à sauver, comme dans tous les jeux du genre ? À vous de voir si vous en ferez votre priorité.



Vous l'aurez compris, le jeu est complet et déjanté, avec une vingtaine d'items, 41 skins à débloquer et un monde géant à explorer. Avec des graphismes en pixel-art et des références aux plus grands jeux, Reventure est une véritable perle !



Il est d'ores et déjà disponible à l'achat, pour 4,49€ !

