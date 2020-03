Pokémon GO continue sa lutte contre le coronavirus avec des Raids à la maison

Guillaume Gabriel

Pour faire face à la propagation du coronavirus et du confinement forçant les joueurs à rester chez eux, Niantic a tenu à mettre à jour son jeu Pokémon GO (v1.137.1, 306 Mo, iOS 9.0) pour permettre à ses milliers de dresseurs de continuer leur chasse aux petits monstres.



Ainsi, quelques jours en arrière, le studio a mis en place l'apparition plus fréquente de Pokémon dans des zones neutres, la possibilité de jouer à volonté à la Ligue de Combat GO et a réduit la distance nécessaire pour faire éclore les oeufs.



Aujourd'hui, les développeurs vont encore plus loin en permettant de faire des Raids à la maison, mais ce n'est pas tout !

Pokémon GO fait face à la pandémie du coronavirus

En effet, plusieurs modifications vont avoir lieu au sein du jeu pour lutter contre la prolongation du confinement : le Suivi d'Exploration Marche à Pied va voir ses objectifs de déplacement considérablement réduits.



Sans que l'on sache comment ce sera possible, les Raids seront faisables directement depuis notre domicile, sans avoir à se rendre au point de ralliement.

Nous avons réduit la distance à parcourir à pied pour participer à la GO Battle League de 3 km à zéro, nous avons introduit des encens et des Pokéballs à prix très réduits pour que les gens puissent attraper des Pokémon depuis chez eux, et nous avons multiplié par deux le taux d’apparition. Les cadeaux ont un contenu plus utile et nous avons augmenté la capacité de stockage afin que vous puissiez envoyer et recevoir plus de cadeaux.



Seul problème, les Pokéstop : si le joueur n'en a pas un à proximité, il est impossible de s'y rendre.

