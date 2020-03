Russie : la loi polémique des applications préinstallées reportée

Il y a 23 min (Màj il y a 23 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Quelques mois en arrière, nous avons appris qu'Apple pourrait se faire interdire de vente ou tout simplement retirer ses produits du marché russe.



La raison ? L'approbation d'un projet de loi visant les constructeur de produits électroniques à installer d'offices des applications russes sur les smartphones, tablettes, ordinateurs et télévisions connectées.



Une démarche que la Pomme n'aime pas, et qui pourrait bien provoquer un grand fracas dans le pays, mais également à Cupertino. Prévue pour être lancée en juillet 2020, la loi vient d'être reportée à 2021.

La loi russe est reportée à 2021

Fin d'une collaboration entre Apple et la Russie ? Récemment, une loi a été votée au sein du pays, forçant les constructeurs d'appareils électroniques connectées à vendre leurs produits avec des applications préinstallés au sein de ces derniers.



Une démarque qu'Apple avait désapprouvée, menaçant de quitter la Russie en cas d'approbation de la nouvelle loi. Cette loi, qui a été approuvée officiellement dans le pays, vient d'être reportée comme l'annonce la chambre basse du Parlement russe.



Il faudra donc attendre janvier 2021 pour voir ce que cette histoire va donner, et si oui ou non Apple va quitter le marché russe. La raison du report n'est pas connue, mais si l'épidémie de COVID-19 semble en être la cause.



Source