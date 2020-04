Sorties jeux : Red and Blue, Bomb Chicken, Bleach: Immortal Soul, Carcassonne 3D

Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Red and Blue, Bomb Chicken, Bleach: Immortal Soul et autre Carcassonne 3D.



NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Totally Reliable Delivery (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.2, 604 Mo, iOS 9.0, tinyBuild LLC)



Accrochez fermement vos ceintures et faites vrombir le moteur de votre camionnette, c'est l'heure de livrer des colis ! Rejoignez jusqu'à trois de vos amis et travaillez n'importe comment dans un monde interactif de type sandbox. Totally Reliable Delivery Service : la tentative de livraison, c'est notre devise !



FONCTIONNALITÉS :

- Un mode multijoueur local et en ligne : Faites cavalier seul pour assurer la sécurité de vos livraisons, ou rejoignez vos amis pour mettre à l'épreuve votre esprit d'équipe.

- Un chaos sous contrôle (ou pas) : Un jeu de plateforme dynamique basé sur une physique ragdoll imprévisible. Courez, sautez, plongez et agrippez-vous en toute tranquillité... mais gare aux collisions qui vous mettront K.O. ! Télécharger le jeu gratuit Totally Reliable Delivery





Red and Blue (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 1,2 Go, iOS 8.0, Brilliant Games)



En début d'année, les studios Brilliant Games et Hex Entertainment ont annoncé l'arrivée prochaine de nom de Red and Blue, un jeu de cartes qui sera disponible sur iOS et Android.



Ces derniers évoquent "un jeu de stratégie révolutionnaire qui ébranlera les fondations du genre" créé par un groupe de passionnés de jeux de cartes et de vétérans de l'industrie.



Le plateau de chaque joueur est divisé en trois zones où les troupes peuvent être positionnées séparément - pour atteindre le héros, elles devront écraser les défenses de leur adversaire dans la même zone.

Télécharger le jeu gratuit Red and Blue





Missile Command: Recharged (Jeu, Action, iPhone / iPad, vV0.54, 87 Mo, iOS 11.0, Atari)



Missile Command: Recharged est une version repensée du célèbre classique, un jeu d'action de style arcade au rythme effréné où les joueurs doivent défendre leurs bases en tirant sur l'interminable pluie de missiles qui tombe du ciel. Lancez des contre-missiles pour protéger votre base et visez les bonus pour prendre le dessus aux moments critiques. Missile Command: Recharged plaira aux nostalgiques du jeu original ou de ses nombreuses itérations, ainsi qu'à toute une nouvelle génération de joueurs mobiles qui recherchent le plaisir immédiat d'un bon jeu d'arcade rythmé. Télécharger le jeu gratuit Missile Command: Recharged





Infinite Mystery Room Escape (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 144 Mo, iOS 9.0, Vembarasi Mariyappan)



Infinite Mystery Room Escape est l'un de ces jeux d'évasion difficiles que vous ne voudrez pas manquer. Installez maintenant et essayez de déverrouiller toutes les portes!



Nous vous mettons au défi de relever un nouveau défi: échapper à la porte infinie en jouant à ce jeu d'évasion! Trouvez des objets cachés, résolvez des énigmes et des salles d'évasion avec les nouveaux jeux d'évasion. La chose la plus excitante de ce nouveau défi de jeu d'évasion de porte est qu'il a plus de 90 niveaux et nous en ajoutons régulièrement de nouveaux! Le jeu de chambre est simple à jouer mais très compliqué à surmonter! Ensuite, obtenez un gain pour votre cerveau et amusez-vous!



Vous devez vous échapper à travers les différentes pièces et sortir par les portes. Et jouez à différents jeux d'évasion, puzzles et recherchez des détectives et des objets! Jouez à tous les jeux pour vivre une aventure difficile! Télécharger le jeu gratuit Infinite Mystery Room Escape





HITNUT (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 188 Mo, iOS 10.0, Gennadiy Anufrev)



Vous êtes un petit écureuil très affamé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de noix. Et mieux - l'un d'eux est grand, doré et le plus délicieux! Utilisez l'aide des autres animaux, franchissez tous les obstacles et essayez de le récupérer!



Dans le jeu «HitNut», tout ne dépend que de vous. Touchez l'écran à temps pour faire voler votre écureuil, collectez des pièces, essayez d'éviter les obstacles, améliorez l'écureuil et aidez-le à obtenir son trésor! Télécharger le jeu gratuit HITNUT





Bleach: Immortal Soul (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.01, 810 Mo, iOS 9.0, Oasis Games)



Le moment que tout le monde attendait est enfin arrivé! Votre Soul Phone sonne! Commençons notre aventure passionnante dans Soul Society!

Une Histoire originale, des effets spéciaux de combat impressionnants et une configuration réaliste de personnages!

Créez votre équipe ultime de Shinigami en améliorant et en faisant évoluer vos Shinigami grâce à de nombreuses méthodes! Télécharger le jeu gratuit Bleach: Immortal Soul





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Farming PRO 3 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.1, 927 Mo, iOS 9.0, Piotr Kazmierczak)



Construisez votre empire agricole pour devenir le plus grand agriculteur de tous les temps !

Découvrez un monde immense et ouvert, conduisez des engins et du matériel agricoles, moissonnez, coupez du bois, élevez des animaux et échangez des marchandises dans la simulation agricole la plus innovante disponible pour mobile ! Télécharger Farming PRO 3 à 6,99 €





Sagrada (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.2, 388 Mo, iOS 9.0, Dire Wolf Digital)



Apportez votre chef-d'oeuvre du vitrail à la vie éblouissante numérique Sagrada, le jeu de plateau de rédaction dés de Floodgate Jeux.



À tour de rôle en sélectionnant dés colorés et les placer dans votre fenêtre magnifique vitrail. L'artisan qui crée la plus bealle victoires de fenêtre.



Choisissez vos dés avec soin!

Trouver l'ajustement parfait pour chaque morceau de votre fenêtre: les restrictions à la fois la couleur et le numéro de votre marque montrant damner un défi déconcertant. Télécharger Sagrada à 7,99 €





R.B.I. Baseball 20 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.3, 2,4 Go, iOS 13.0, MLB)



C'est ici que naissent les légendes. Atteignez de nouveaux sommets ! R.B.I. Baseball 20 propulse le baseball arcade dans une nouvelle dimension.



● Nouveaux contrôles : choisissez le type de lancer en fonction des vraies données des joueurs, réalisez des frappes phénoménales ou ne prenez pas de risques

● Angle de vue du lanceur : une nouvelle caméra de lancer vous offre un angle de vue « télévisé »

● Modèles des joueurs améliorés : refonte des cheveux et détails accrus (« eye black », goudron de pin sur les casques, taches après les plongeons/glissades)

● Max de réalisme : améliorations apportées aux tentatives de retrait et vols, stades MLB, animations cinématiques, angles de caméra, public et collision de la balle Télécharger R.B.I. Baseball 20 à 7,99 €





iota. (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 590 Mo, iOS 13.0, Ronald Destefano)



iota est le premier jeu de plateforme hardcore conçu avec l'écran tactile à l'esprit! Il n'y a pas de bouton de saut. Vous rebondirez du sol au plafond en progressant à gauche, à droite, en haut et en bas en esquivant les scies et en évitant les pointes pour atteindre le niveau suivant.



iota propose 36 niveaux artisanaux qui fournissent plus de 5 heures de contenu! Télécharger iota. à 3,49 €





Cubether (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v1.0.2, 207 Mo, iOS 10.0, Michal Barszczewski)



Dans Cubether, les cubes de gelée doivent travailler ensemble pour passer un niveau. Chacun des cubes se déplace d'une manière différente et pour accéder à certaines plateformes, vous devez utiliser les capacités d'un autre cube. Le jeu Cubether est axé sur la découverte et il n'y a donc pas de tutoriel sur la façon de jouer et d'utiliser un élément de gameplay donné. Télécharger Cubether à 2,29 €





Charterstone: Digital Edition (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.2, 424 Mo, iOS 10.0, Acram Digital)



L'adaptation numérique officielle du jeu de plateau de Jamey Stegmaier - Charterstone !



C'est un jeu de stratégie de campagne pouvant être énormément rejoué, au cours duquel les joueurs bâtissent la nouvelle Ville éternelle !



Construisez et découvrez dans Charterstone ! Télécharger Charterstone: Digital Edition à 10,99 €





Carcassonne - Défi & Stratégie (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 263 Mo, iOS 9.1, Asmodee Digital)



Nouvelle version du jeu de société aux multiples récompenses. Désormais en 3D. Inclut une IA améliorée, des paysages 3D et de nouvelles fonctionnalités exclusives.



UN JEU DE TUILES OÙ VOUS CRÉEZ DES PAYSAGES, PRENEZ LE CONTRÔLE DU TERRITOIRE ET MARQUEZ DES POINTS

Découvrez ou redécouvrez Carcassonne, le célèbre jeu de tuiles multi-récompensé dans lequel les joueurs piochent et placent des tuiles pour construire leur cité médiévale. Placez villes, routes, abbayes ou prés pour agrandir votre cité, puis placez-y vos partisans, les Meeples. Télécharger Carcassonne - Défi & Stratégie à 5,49 €





Bomb Chicken (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 321 Mo, iOS 9.0, Nitrome)



Suite à un accident, une poule apparemment ordinaire se transforme en héroïne pondeuse de bombes. Explorez l'incroyable mécanique de la ponte de bombes dans ce jeu de plateforme et d'exploration explosif.



Découvrez le terrible secret du géant de la restauration rapide, BFC, et de son produit phare, une sauce piquante bleue addictive. Et répondez à l'ultime question : qui est apparu en premier, la poule ou la bombe ?

Télécharger Bomb Chicken à 5,49 €





Blight Night: You Are Not Safe (Jeu, Action, iPhone, v1.0.2, 1,1 Go, iOS 9.0, Clevyr, Inc.)



Une supposée épidémie de grippe a tué l'humanité, laissant un homme survivre aux horreurs de la suite.



Texas occidental, 1986. Sonny Barstow a apprécié la vie de petite ville. Cependant, le mystère pour laquelle il s'est réveillé apparemment épargné par les ravages de l'épidémie est toujours présent.



En partie film d'horreur des années 1980, en partie aventure de résolution de casse-tête, Blight Night tourne pour une exploration et une découverte exceptionnelles - sans sacrifier le splatterfest. Télécharger Blight Night: You Are Not Safe à 1,09 €