The Curse of Issyos : le jeu de plateforme en précommande

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Les développeurs aiment remettre au goût du jour le rétro, ses graphismes et ses concepts, c'est pourquoi nous pouvons voir débarquer de nombreuses oeuvres sur l'App Store qui sont des clins d'oeil à des références de l'époque.



Et si vous appréciez ça autant que moi, vous pouvez vous frotter les mains, car ce qui pourrait être une pépite est désormais en précommande sur la boutique d'applications d'Apple.



En effet, le studio Abylight, déjà bien connu dans le milieu du jeu sur mobile, vient de dévoiler de nouvelles informations sur The Curse of Issyos (v1.0.0, 84 Mo, iOS 13.0), son prochain carton.

The Curse of Issyos : plateforme, action et rétro

Defkalion pêchait sur une mer bleue et calme quand il entendit la voix de la déesse Athéna. « Dépêche-toi », lui dit-elle. « L'île d'Issyos a été maudite par l'Olympe ! » Par peur pour sa fille Delia, sa seule famille encore en vie, le pêcheur retourna chez lui, où l'aventure est sur le point de commencer.

The Curse of Issyos est un jeu de plateforme et d'action rétro qui reprend les différents éléments des jeux 8 bits tout en s'inspirant de la mythologie grecque. Disponible le 30 avril au prix de 2,29 euros, le jeu sera compatible avec les manettes MFi, PS4, XBox One et proposera 7 niveaux, 9 boss et plus de 40 ennemis uniques.

Télécharger le jeu The Curse of Issyos