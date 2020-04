Apple TV+ : Découvrez les coulisses d'Amazing Stories

Julien Russo

Si vous êtes abonnés Apple TV+ vous avez probablement remarqué il y a 1 mois l'ajout de la série "Amazing Stories", la nouvelle production Apple avec Steven Spielberg aux commandes. Avec déjà 5 épisodes disponibles (La cave, l'épreuve, Dynoman et le Volt, Signes de vie et la faille), la série n'est pas la plus appréciée dans les critiques, mais elle rencontre son succès auprès des abonnés Apple TV+.

Inside the Show

Comme à chaque nouvelle production Apple, il est proposé sur YouTube le making-of, c'est-à-dire les coulisses de la production. Avec sa série "Amazing Stories", Apple a fait découvrir aux fans de la série, les coulisses des scènes qui ont marqué les 5 premiers épisodes de la première saison.

Dans cette vidéo, on retrouve les acteurs des épisodes déjà mis en ligne. Edward Burns, Dylan O'Brien, Hailey Kilgore... expliquent comment ils ont vécu la scène et des difficultés rencontrées pendant le tournage.

Pour décrire Amazing Stories, Apple explique qu'il s'agit d'une série qui transporte les personnages de tous les jours dans des mondes d'émerveillement, de possibilité et d'imagination.