Disney+ est disponible en France (sans 4K)

Il y a 1 heure

Julien Russo

28

ENFIN ! L'attente aura été interminable, mais comme on dit, la patience finit toujours par payer tôt ou tard. Comme prévu, Disney+ vient d'ouvrir ses portes pour ses abonnés français, quelques semaines après la Suisse et d’autres pays européens. Vous pouvez dès maintenant commencer votre période d'essai avant de souscrire à l'abonnement payant.



De quoi découvrir ainsi les 5 univers proposés : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.



Disney+ est officiellement accessible en France

Disney+ a annoncé proposer dès aujourd'hui un catalogue fourni avec 500 films, 300 séries et 26 créations originales réservées pour la plateforme de streaming.

Le groupe Disney annonce également que les 30 saisons des Simpson sont disponibles dans le catalogue français, ce qui fait plus de 600 épisodes à regarder.

Abonnement mensuel ou annuel ?

Qu'est-ce que vous préférez ?

Vous pouvez commencer votre période d'essai d'une semaine dès maintenant. Au-delà, vous devrez payer un abonnement soit mensuel ou annuel, si vous choisissez de payer à l'année, vous aurez un avantage tarifaire par rapport à l'abonnement mensuel. Par mois, Disney+ coûte 6,99€. À l'année nous sommes à 69,99€ (ce qui représente 5,83€/mois).



Le partage du compte est autorisé. Vous avez jusqu'à 4 flux en simultané disponible. Vous pourrez créer jusqu'à 7 profils sur le compte. Vous pouvez également télécharger des contenus sur 10 appareils différents.

Astuce : Vous pouvez trouver un abonnement Disney+ sur le service d'abonnement collaboratif Spliiit à un prix mensuel d'environ 2-3€/mois.

Comment regarder Disney+ ?

Les développeurs ont dû avoir énormément de travail, puisque l'application Disney+ est disponible (presque) partout.

Vous pourrez la télécharger sur : iPhone, iPad, smartphone et tablette Android, PlayStation 4, Xbox One, appareil Roku, Chromecast, téléviseurs Samsung et LG, boitier sous Android TV, Fire TV, les voitures Tesla et Apple TV.

Si vous venez d'acquérir votre appareil et que vous ne le maitrisez pas encore. Découvrez notre tutoriel pour télécharger l'application.

Notons également que la plateforme de streaming Disney+ est aussi accessible via myCANAL. Le groupe Canal+ a un accord de diffusion exclusif pour la France.

Vous pouvez aussi accéder au catalogue de Disney+ via votre navigateur internet.

The Mandalorian au même rythme qu'aux US

L'une des séries star de Disney+ est "The Mandalorian". Disney+ a fait un choix surprenant alors que la série est disponible en streaming et téléchargement illégal depuis plusieurs mois. Le groupe va prendre le même rythme de diffusion qu'aux États-Unis. Vous aurez donc 1 épisode par semaine mis en ligne. L'ajout de l'épisode aura lieu chaque vendredi comme chez Apple TV+.

Les contenus en 4K après le confinement

Pour le lancement, Disney+ a annoncé suivre la demande de la Commission européenne qui avait réclamé que les plateformes de streaming et de vidéos en ligne comme YouTube suppriment temporairement la qualité 4K et HD. Disney+ proposera uniquement la qualité standard durant cette période. Dès que nous aurons repris nos activités et que nous pourrons à nous sortir de chez nous, vous pourrez profiter de la HD et de l'Ultra HD.



Nous vous souhaitons de belles soirées Disney+. Il est fort probable qu'à partir d'aujourd'hui la fréquentation de Netflix et d'Amazon Prime Vidéo diminue... Ça va un peu soulager leurs serveurs qui étaient fortement sollicités depuis le début du confinement !