Microsoft xCloud : la version bêta est de sortie en France

Il y a 52 min (Màj il y a 52 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Le futur concurrent de Google Stadia xCloud, vient d'ouvrir sa version bêta à de nouveaux pays en Europe, dont la France, qui peut désormais tester le service de streaming sur iOS et Android.



Depuis le mois d'octobre, le projet est en cours de test aux États-Unis, en Corée du Sud et au Royaume-Uni, et Microsoft avait annoncé que d'autres pays seraient ajoutés au cours de l'année 2020.

Microsoft lance la bêta de xCloud dans 11 nouveaux pays

Nous l'attendions avec impatience, cette bêta de Microsoft xCloud au sein de notre pays... C'est chose faire depuis quelques minutes, puisque le service de streaming de jeux vidéo est désormais disponible au sein de 11 nouveaux pays.



La France, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne et la Suède ont ainsi accès à ce test sur iOS ou Android.



Une période de confinement opportun pour la firme de Redmond, qui pousse ainsi les joueurs à tester le jeu en streaming tout en « commençant avec un nombre limité de personnes et en ajoutant plus de participants au fil du temps ».



Pour y accéder, il faudra posséder un appareil sous iOS 13 ainsi que l'application TestFlight, puis se rendre sur ce lien.



Source